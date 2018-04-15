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kaybetti, şampiyon oldu

İngiltere Premier Lig'de 'ın 'ı 1-0 mağlup etmesiyle şampiyonluğunu ilan etti.

Giriş Tarihi: 15.4.2018 20:08 Güncelleme Tarihi: 15.4.2018 20:10
Manchester United kaybetti, Manchester City şampiyon oldu

Premier Lig'in 33. haftasında , Old Trafford Stadı'nda 'ı ağırladı.

Ligin son sırasında bulunan konuk takım, 73. dakikada Jay Rodriguez'in attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Manchester United (71) ile arasındaki fark 16 puanda kalan (87), bitime 5 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Manchester City, İngiltere'nin en üst düzey futbol liginde 1936-37, 1967-68, 2011-12 ve 2013-14 sezonlarının ardından 5. şampiyonluğunu kazandı.

İspanyol teknik adam Josep Guardiola ise İspanya ve Almanya'nın ardından İngiltere'de de lig şampiyonluğuna ulaştı.

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Manchester United kaybetti, Manchester City şampiyon oldu
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