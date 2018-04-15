Manchester United kaybetti, Manchester City şampiyon oldu

Premier Lig'in 33. haftasında Manchester United, Old Trafford Stadı'nda West Bromwich Albion'ı ağırladı.

Ligin son sırasında bulunan konuk takım, 73. dakikada Jay Rodriguez'in attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Manchester United (71) ile arasındaki fark 16 puanda kalan Manchester City (87), bitime 5 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Manchester City, İngiltere'nin en üst düzey futbol liginde 1936-37, 1967-68, 2011-12 ve 2013-14 sezonlarının ardından 5. şampiyonluğunu kazandı.

İspanyol teknik adam Josep Guardiola ise İspanya ve Almanya'nın ardından İngiltere'de de lig şampiyonluğuna ulaştı.