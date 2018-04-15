Olcay Şahan: Artık kaybın telafisi yok!

Trabzonspor'da yarınki Osmanlıspor maçı öncesi geri sayıma geçildi. Karadeniz ekibinin tecrübeli ismi Olcay Şahan, üç puana kilitlendiklerini belirtirken Avrupa hedefleri doğrultusunda puan kaybına tahammülleri olmadığının altını çizdi. Takımın ağabeylerinden olan Olcay, önlerinde 6 final maçı kaldığını ifade ederek, "Bu saatten sonra yaşanacak puan kaybının telafisi olmaz. Bu yüzden hata yapma lüksümüz yok. Rakibimiz karşısında dikkatli olacağız. Kazanmak için 90 dakika mücadele eden bir Trabzonspor sahada olacak. Taraftarlarımıza 3 puanı hediye edeceğiz" ifadelerini kullandı.

CASTILLO'NUN DURUMU BELİRSİZ

Trabzonspor'un son antrenmanında sağ arka adalesinde çekme hissettiği için çalışmayı yarıda bırakan Fabian Castillo'nun, Osmanlıspor maçında oynayıp oynayamayacağı henüz netlik kazanmadı. Sağlık kurulu tarafından yoğun bir tedavi programına alınan Kolombiyalı oyuncunun, bugün Ankara'ya yapılacak olan yolculuk öncesi son bir kontrole gireceği ve kadroya alınıp alınmayacağının burada netlik kazanacağı belirtildi. Bu arada Yusuf ve Burak'ın tamamen iyileştiği Osmanlıspor maçına hazır oldukları açıklandı.

OKAY GEÇİT VERMEDİ

Trabzonspor'un yetenekli isimlerinden Okay Yokuşlu dün idmanda kaleci oldu. Osmanlıspor maçında sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek olan futbolcu başarılı kurtarışlar yaparken, hocası Rıza Çalımbay'a "İhtiyaç olursa kaleye bile geçebilirim!" mesajı verdi.