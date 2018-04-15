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attı kazandı

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından 'un devre arasında Fenerbahçe'den transfer ettiği , takımının, ligin 31. haftasında karşılaştığı Utrecht'i 3-1 yendiği maçta bir gol attı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018 18:27
Robin Van Persie attı Feyenoord kazandı

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 31. haftasında , sahasında Utrecht'i konuk etti.

Feyenoord, maçın 6. dakikasında Nicolai Jorgensen'in attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın 20. dakikasında Van Persie'nin attığı gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Utrecht'te Cyriel Dessers'in 29. dakikada attığı gol ile durum 1-1 oldu.

Takımıyla ilk 11'de sahaya çıkan Hollandalı forvet Van Persie'nin 42. dakikada attığı golle ilk yarı Feyenoord'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Mücadelenin 68. dakikasında Feyenoord'un golcü oyuncusu Sam Larsson, takımının 3. golünü atarak durumu 3-1 yaptı.

Feyenoord'un 3-1 kazandığı maçta 69 dakika sahada kaldıktan sonra yerini Bilal Başacıkoğlu'na bırakan Van Persie, bu sezon Feyenoord formasıyla 5 gole ulaştı.

Karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Feyenoord, puanını 57'ye yükselterek ligde 4'üncü sırada yer aldı. 5'inci sıradaki Utrecht, 49 puanda kaldı.

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Robin Van Persie attı Feyenoord kazandı
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