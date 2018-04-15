Avrupa'nın önde gelen liglerinin aksine kıyasıya bir zirve yarışının devam ettiği Süper Lig'de kalan 6 haftanın en önemli maçlarından biri bu akşam Seyrantepe'de oynanacak. Aralarında 2 puan fark olan Galatasaray ile Medipol Başakşehir liderlik için Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaşacaklar.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kazananın büyük avantaj sağlayacağı karşılaşma, şampiyonluk mücadelesi veren diğer ekipler Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiriyor. Bu maçtan çıkacak sonuç, 4 takımın da ligdeki kaderine direkt etki edecek. Saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak kritik maçı Halil Umut Meler yönetecek.