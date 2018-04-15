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'de 'şampiyonluk' maçı: -

Spor Toto 'in 29. haftasında sahasında Medipol 'i ağırlayacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçla ilgili tüm gelişmeler ve muhtemel 11'ler burada...

Giriş Tarihi: 15.4.2018 11:36 Güncelleme Tarihi: 15.4.2018 12:00
Süper Lig'de 'şampiyonluk' maçı: Galatasaray - Başakşehir

Avrupa'nın önde gelen liglerinin aksine kıyasıya bir zirve yarışının devam ettiği 'de kalan 6 haftanın en önemli maçlarından biri bu akşam Seyrantepe'de oynanacak. Aralarında 2 puan fark olan ile Medipol liderlik için Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaşacaklar.

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Kazananın büyük avantaj sağlayacağı karşılaşma, şampiyonluk mücadelesi veren diğer ekipler Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiriyor. Bu maçtan çıkacak sonuç, 4 takımın da ligdeki kaderine direkt etki edecek. Saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak kritik maçı Halil Umut Meler yönetecek.

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Süper Lig'de 'şampiyonluk' maçı: Galatasaray - Başakşehir
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