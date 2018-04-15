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: “Oyuncular diken üstünde olmayı çok seviyor”

Teknik Direktörü , Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamada; oyuncuları Galatasaray ve Fenerbahçe gibi büyük maçlardan sonra oynanan karşılaşmaların zor olduğu konusunda uyardığını belirterek, “Demek ki oyuncularım diken üstünde olmayı seviyor” dedi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018 16:49
Ümit Özat: “Oyuncular diken üstünde olmayı çok seviyor”

'in 29. haftasında , deplasmanda Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü , "İkinci yarı güzel oynadılar. 20-25 dakika oyun çok kontrollü gidiyordu. Dönen top dikkat eksikliği nedeniyle golü buldu. Buna rağmen oyunu bırakmadık. Galatasaray ve Fenerbahçe maçını kazandıktan sonra bu tarz maçları kazanmak çok zor olur. Bunu söylemiştim. Demek ki oyuncular diken üstünde olmayı çok seviyor" diye konuştu.

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Ümit Özat: “Oyuncular diken üstünde olmayı çok seviyor”
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