Yılmaz Vural, oyuncusunun boğazına sarıldı

Maçın 42. dakikası itibariyle Eskişehirspor 3-0 öndeyken ev sahibi ekiple Samsunsporlu oyuncular arasında gerginlik yalandı, maçın hakemi oyuncuların arasına girerek tansiyonu düşürmeye çalıştı.

Saha kenarında olan biteni izleyen Yılmaz Vural da bir anda sahaya fırladı ve oyuncularının yanına gitti. Eskişehirsporlu Semih Güler'in boğazına yapışan Vural, oyuncusunu saha kenarına çekmeye çalıştı. Şaşkın bakışlar arasında Eskişehirsporlu bazı futbolcular Vural'ı sakinleştirmeye çalışırken tecrübeli teknik adamın bu hareketi maçın önüne geçen an oldu.

*Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır