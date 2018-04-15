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, oyuncusunun boğazına sarıldı

1. Lig'de 'un sahasında 'u ağırladığı karşılaşmada ilginç anlar yaşandı.

Giriş Tarihi: 15.4.2018 15:02 Güncelleme Tarihi: 15.4.2018 15:06
Yılmaz Vural, oyuncusunun boğazına sarıldı

Maçın 42. dakikası itibariyle 3-0 öndeyken ev sahibi ekiple lu oyuncular arasında gerginlik yalandı, maçın hakemi oyuncuların arasına girerek tansiyonu düşürmeye çalıştı.

Saha kenarında olan biteni izleyen da bir anda sahaya fırladı ve oyuncularının yanına gitti. Eskişehirsporlu Semih Güler'in boğazına yapışan Vural, oyuncusunu saha kenarına çekmeye çalıştı. Şaşkın bakışlar arasında Eskişehirsporlu bazı futbolcular Vural'ı sakinleştirmeye çalışırken tecrübeli teknik adamın bu hareketi maçın önüne geçen an oldu.

*Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır

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Yılmaz Vural, oyuncusunun boğazına sarıldı
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