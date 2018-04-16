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için Çin iddiası

(La Liga) takımlarından 'da forma giyen Andres Inıesta'nın sezon sonunda kulüpten ayrılma kararı aldığı iddia edildi. Yıldız oyuncunun rotasının Çin olması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 16.4.2018 23:49 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 23:52
Andres Iniesta için Çin iddiası

İspanyol basınında yer alan iddialara göre La Liga takımlarından forması giyen ; önümüzdeki günlerde, sezon sonunda Barcelona'dan ayrılma yönünde aldığı kararı açıklayacak. 33 yaşındaki oyuncunun bu kararı almasının en büyük neden Barcelona'nın, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finalinde Roma'ya elenmesi olarak gösterildi.

Iniesta'nın menajerlerinin Çin'e giderek, transferle ilgili son pürüzleri gidermekle meşgul olduğu gelen haberler arasında. 33 yaşındaki oyuncunun, kararını açıklamak için cumartesi günü Sevilla ile oynanacak Kral Kupası finalini beklediği öğrenildi.

İspanyol oyuncunun Çin Süper Ligi'nde hangi takımla anlaşmaya vardığına dair bir bilgi henüz bulunmazken Çin'den 4 takımın Iniesta'ya yüksek bir teklifte bulunduğu iddia edildi.

Iniesta'nın yapacağı anlaşmanın 3 yıllık olması bekleniyor.

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Andres Iniesta için Çin iddiası
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