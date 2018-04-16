Aykut Kocaman: Bir puana bile hasretiz

Süper Lig'in boyu kısalıp, zirve mücadelesi veren takımlar arasındaki yarış hararetlenirken, yaşanan kayıplar için hayıflanma dönemi de başladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sivasspor'u 2-1 yendikleri karşılaşma buna vurgu yaptı. Bu sezon inanılmaz bir sezon yaşandığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Bireysel hatalardan tutun, hakem hatalarına kadar, değişik bir sezon oluyor. Ama bütün bunların içinde iki maç bizim için hakikaten vurucu... Gençlerbirliği (2-2) ve Kayserispor (3-3) maçları. Buradaki kayıp puanları arıyoruz" ifadesini kullandı.



EVDEKİ KAYIPLAR DAHA ÇOK ÜZÜYOR

Kocaman bu iki maçı ön plana çıkarmasını ise şöyle açıkladı: "G.Birliği ve Kayseri ile evimizde oynadık. 5 gol attık ve 5 gol yedik. Yediğimiz 5 golün iki tanesini kendi kalemize attık. 2 tanesinde de asisti biz yaptık. Yediğimiz 5. gol 90+4'te yaptığımız bir faulden ve en iyi özelliklerimizden biri olan duran toptan geldi. 5 gol atıyorsunuz, sadece 2 puan kazanabiliyorsunuz. Şu anda 1 puanı bile arıyoruz."



AKHİSAR'I YENSEK ŞU AN LİDERDİK

Tecrübelı çalıştırıcı, Sivasspor galibiyetinin önemini ise su sözlerle değerlendirdi: "Geçen hafta Sivasspor 5-0 kaybedince (Konya) sanılıyor ki, Sivas düşüşte. Tam tersi, o maç 6-7 oyuncusu sarı kart ceza sınırındaydı. 5-0 yenildikleri bir maçı 4 faulle bitirdiler. Yani kafaları tam anlamıyla bizim maçtaydı. Evlerinde Başakşehir'i, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı yenmişler. Keşke Akhisar'ı da böyle yenebilseydik, şimdi liderdik."

DOĞRU KAZANIRSA HERKES KAZANIR

Kocaman hayatında her zaman doğruları yapmaya çalıştığını belirtip, "Sivas maçı öncesinde şunu söyledim, 'hak eden kazansın istiyorum.' Benim hayatım bu. Çünkü hak edenler, doğruları yapanlar kazanmaya başladığı zaman aslında herkes kazanıyor. Her zaman benim niyetim, düşüncem, doğru oynayan, hak eden kazansın diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.