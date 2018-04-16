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'da sezonu kapattı

'un Belçikalı golcü futbolcusu , sol ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun kalanında forma giyemeyecek.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 18:55
Borussia Dortmund'da Michy Batshuayi sezonu kapattı

Almanya ekibi 'un Belçikalı golcü futbolcusu , sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Schalke 04 ile oynanan lig maçında sol ayak bileğinden sakatlanan Batshuayi'nin sezonun kalanında forma giyemeyeceği bildirildi.

Açıklamada, 24 yaşındaki Batshuayi'nin Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'na yetişme ihtimalinin bulunduğu da belirtildi.

Ara transfer döneminde İngiltere temsilcisi Chelsea'den kiralanan Batshuayi, Borussia Dortmund'da 14 maça çıktı ve 9 gol attı.

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Borussia Dortmund'da Michy Batshuayi sezonu kapattı
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