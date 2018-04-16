Rıza Çalımbay: En kritik maçımız

Ligde geçen hafta Kayseri'yi 4-0 yenerek bu sezonki en farklı galibiyetini alan Trabzonspor, bugün deplasmanda kümede kalma savaşı veren Osmanlıspor'a konuk olacak. Bu karşılaşmadan kayıpsız dönerek Avrupa Ligi'ne gitme yolunda önemli bir engeli daha geride bırakmak isteyen bordo- mavililerde teknik direktör Rıza Çalımbay da öğrencilerini uyardı: "Osmanlıspor, kazanmak için her şeyi yapacaktır. Çok ciddiye aldığımız bir rakip, hatta en kritik maçlarımızdan bir tanesi. O yüzden hata lüksümüz de yok."

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