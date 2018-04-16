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: En kritik maçımız

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam ’a konuk olacak ’da teknik direktör ’dan oyuncularına uyarı geldi

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018
Rıza Çalımbay: En kritik maçımız

Ligde geçen hafta 'yi 4-0 yenerek bu sezonki en farklı galibiyetini alan , bugün deplasmanda kümede kalma savaşı veren Osmanlıspor'a konuk olacak. Bu karşılaşmadan kayıpsız dönerek Avrupa Ligi'ne gitme yolunda önemli bir engeli daha geride bırakmak isteyen bordo- mavililerde teknik direktör da öğrencilerini uyardı: "Osmanlıspor, kazanmak için her şeyi yapacaktır. Çok ciddiye aldığımız bir rakip, hatta en kritik maçlarımızdan bir tanesi. O yüzden hata lüksümüz de yok."

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Rıza Çalımbay: En kritik maçımız
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