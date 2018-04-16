Erman Toroğlu, Galatasaray-Başakşehir maçını değerlendirdi

İŞLEYEN SİSTEMİ BOZMAYACAKSIN

Hayatta insanlar şunu hiçbir zaman unutmayacaklar. Bir ticarethane işletiyor ve kazanıyorsan, bir iş yapıp başarılı oluyorsan, bir sistemi getirmiş ve başarılı olmuşsan o sistemi bozmayacaksın! Eğer sistemi bozar ve bunu çok alakasız zamanlarda yapıp o tekere çomak sokarsan araba tekler! Bu cümleleri neden yazdım? Senin bir planın var... Çıkıyorsun sahaya, iyi top oynuyorsun, sistemin işliyor. Hem sen keyif alıyorsun, hem seyredenler keyif alıyor. Ve bu sistemle de devamlı bir başarıyı yakalıyorsun.