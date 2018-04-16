Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?

Şenol Güneş yönetiminde özellikle Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra ligdeki performansıyla göz dolduran Beşiktaş; şampiyonluğun en büyük adaylarından. Siyah beyazlılar kendi sahasında 2-2 berabere kaldığı Fenerbahçe'yi deplasmanda eleyerek finale yükselmenin hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe'de ise tüm hesaplar final üzerine kuruldu! Aykut Kocaman yönetiminde ligde oynadığı son 3 maçı kazanan sarı lacivertliler, Beşiktaş karşısında da avantajlı bir skor alarak finale yükselmek istiyor.

Beşiktaş nasıl tur atlar?

Evinde Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ın finale yükselmesi için rakibini yenmesi gerekiyor. Karşılaşma 2-2 biterse maç uzayacak 3-3, 4-4 gibi gollü beraberliklerde ise finale yükselen ekip Beşiktaş olacak.

Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Deplasmanda 2 gol atarak büyük bir avantaj yakalayan Fenerbahçe, evinde kaybetmezse finale yükselmeye çok yakın olacak. 0-0, 1-1 gibi beraberliklerde sarı lacivertliler finale yükselecek. 2-2 durumunda maç uzayacak. Fenerbahçe'nin her türlü galibiyeti yine sarı lacivertlileri finale taşıyacak.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşması 19 Nisan Perşembe akşamı saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından henüz açıklanmadı. Fenerbahçe - Beşiktaş maçı canlı olarak ATV'den canlı yayınlanacak.