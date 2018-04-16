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maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?

maçı ne zaman? sorusu sporseverler tarafından yanıtı merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. İki takım arasında oynanan yarı final ilk karşılaşması 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Dolmabahçe'de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan o karşılaşmada Beşiktaş'ın golleri Alvaro Negredo ve Anderson Talisca'dan gelirken Fenerbahçe'nin golleri Roberto Soldado ve Şener Özbayraklı'dan gelmişti. ve 'in kırmızı kart gördüğü karşılaşmada akıllarda kalan gerginlikler olmuştu. Fenerbahçe ve Beşiktaş bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda finalist olmak için mücadele edecek. Peki Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?

Giriş Tarihi: 16.4.2018 11:28
Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?

yönetiminde özellikle Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra ligdeki performansıyla göz dolduran ; şampiyonluğun en büyük adaylarından. Siyah beyazlılar kendi sahasında 2-2 berabere kaldığı 'yi deplasmanda eleyerek finale yükselmenin hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe'de ise tüm hesaplar final üzerine kuruldu! yönetiminde ligde oynadığı son 3 maçı kazanan sarı lacivertliler, Beşiktaş karşısında da avantajlı bir skor alarak finale yükselmek istiyor.

Beşiktaş nasıl tur atlar?

Evinde Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ın finale yükselmesi için rakibini yenmesi gerekiyor. Karşılaşma 2-2 biterse maç uzayacak 3-3, 4-4 gibi gollü beraberliklerde ise finale yükselen ekip Beşiktaş olacak.

Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Deplasmanda 2 gol atarak büyük bir avantaj yakalayan Fenerbahçe, evinde kaybetmezse finale yükselmeye çok yakın olacak. 0-0, 1-1 gibi beraberliklerde sarı lacivertliler finale yükselecek. 2-2 durumunda maç uzayacak. Fenerbahçe'nin her türlü galibiyeti yine sarı lacivertlileri finale taşıyacak.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe - Beşiktaş yarı final rövanş karşılaşması 19 Nisan Perşembe akşamı saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından henüz açıklanmadı. Fenerbahçe - Beşiktaş maçı canlı olarak ATV'den canlı yayınlanacak.

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