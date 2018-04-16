Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, 14 Nisan Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi.

Diğer oyuncuların ise koordinasyon hareketlerinin ardından pas organizasyonları ve top kapma çalışmaları yaptığı, idmanın dar alanda çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.