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'de maçı hazırlıkları

, yarı final rövanşında 19 Nisan Perşembe günü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 15:04
Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları

'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, 14 Nisan Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi.

Diğer oyuncuların ise koordinasyon hareketlerinin ardından pas organizasyonları ve top kapma çalışmaları yaptığı, idmanın dar alanda çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları
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