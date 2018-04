Galatasaray, Süper Lig'in 29. hafta maçında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Şampiyonluk yarışında kritik virajı kayıpsız dönen sarı-kırmızılılar, maç sonu rakibine göndermede bulundu. Galatasaray İngilizce twitter hesabından; Not enough credit. / Yetersiz bakiye" paylaşımı yapılırken, görselde Arda yer aldı.

