Konya ayağına gelen fırsatı tepti

Sergen Yalçın'ın göreve gelişiyle toparlanan Konyaspor, Antalya deplasmanındaki önemli maçta, büyük fırsatı kaçırdı: 0-0. Üç haftadır yenilmeyen ve kalesini gole kapatan yeşil-beyazlılar, Eto'o'nun büyük gayretine rağmen aradığı gole ulaşamadı. Kamerunlu oyuncunun yerine 76. dakikada oyuna giren Jahovic'e de Antalyaspor savunması geçit vermedi. Güney ekibi aldığı bir puanla küme düşme endişesinden bir nebze sıyrılırken, Konyaspor ateş çemberinden çıkamadı. Maç sonu Sergen Yalçın kazanmak istedikleri maçta aldıkları 1 puanın önemli olduğunu söylerken, Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğu ise, "Tehlikeli bölgeden tamamen kurtulmak için kazanmalıydık, üzgünüz" ifadesini kullandı.



