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"Nedense 'nin maçlarında hep gerginlik olur"

Genel Sekreteri , şampiyonluk yarışını ve Ziraat 'nda oynayacakları maçını değerlendirdi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 13:36
Nedense Fenerbahçe'nin maçlarında hep gerginlik olur

Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i 2-0 yenmesinden sonra ortaya çıkan tabloyu değerlendiren Genel Sekteteri , kalan beş maçlarını kazanmaları halinde şampiyon olacaklarını vurgulayarak, ''Beşiktaş'ın şu anda beşte beş yaptığında şampiyon olacak olması ve son düzlüğe böyle girmesi güzel. Tabi gönül isterdi ki çok daha önceden kopartalım ama futbol bu; her şeye, her sonuca gebe maçlar. Dolayısıyla bizim için beşte beş yapma durumu güzel bir şey, inşallah yaparız ve şampiyonluk ipini tekrar göğüsleriz'' şeklinde konuştu.

''NEDENSE FENERBAHÇE MAÇLARINDA HEP GERGİNLİK SÖZ KONUSU''

ile Kadıköy'de oynayacakları yarı final rövanş maçına da değinen Ürkmezgil, ''Nedense son yıllarda Fenerbahçe maçlarında hep gerginlik söz konusu oluyor. Beşiktaş'ın derbi maçlarında bu tarz şeyler olmuyor, ama nedense Fenerbahçe maçlarında oluyor. İnşallah bu sefer öyle bir şey olmaz ve ilk maçı telafi edecek bir sonuç alıp kupaya da uzanırız. Beşiktaş'ın bu seneki başarılarına da ilave bir kupamız olur'' dedi.

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