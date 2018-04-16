Rıza Çalımbay "Onur Kıvrak'ın durumu iyi değil"

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftasının kapanış mücadelesinde, deplasmanda Osmanlıspor ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Takımının karşılaşmayı galibiyetle kapatması gerektiğini belirten deneyimli çalıştırıcı Onur Kıvrak'ın durumu hakkında da konuştu.

Çalımbay'ın açıklamaları şu şekilde:

"Yediğimiz goller kolay gollerdi, olmaması gerekiyordu. Yine şanssızlık yaşadık. Abdülkadir'in ve Kucka'nın çıkması bizim oyunumuzu bozdu. Onur'un sakatlanması da bizim için sıkıntı oldu. Her şeye rağmen pozisyonlarımız var. 3-2 öndeyiz, 3-1 öndeyiz... Ne olursa olsun sahadaki arkadaşlarımızın maçı öyle bitirmesi gerekiyordu.

Tecrübeli teknik adam, karşılaşmada sakatlanan Onur Kıvrak'ın durumu hakkında şu açıklamayı yaptı: "Onur'un durumu iyi değil. Zaten golden önce sakatlanmıştı. Pozisyonu rahat çıkarabilirdim dedi ama sakattı. MR'ı çekilecek. Zaten kadro kısıtlı, oyuncu yok. Yine de her şeye rağmen maçı bitirmeliydik."