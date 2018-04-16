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"'ın sakatlığı baya kötüydü"

Teknik Direktörü , 3-1 öne geçmelerine rağmen 3-3 berabere kaldıkları karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. 3-1 öne geçtikten sonra maçı o şekilde bitirmeleri gerektiğini söyleyen Çalımbay, maçın sonlarına doğru sakatlanan 'ın durumunun ise iyi olmadığını söyledi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 23:01 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 23:23
Rıza Çalımbay Onur Kıvrak'ın sakatlığı baya kötüydü

'de 29. haftasının kapanış mücadelesinde, deplasmanda ile 3-3 berabere kalan 'da teknik direktör , maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Takımının karşılaşmayı galibiyetle kapatması gerektiğini belirten deneyimli çalıştırıcı 'ın durumu hakkında da konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Başkent temsilcisi Osmanlıspor'a konuk oldu. Gol düellosuna sahne olan mücadele 3-3 berabere bitti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trabzonspor Teknik Direktörü Çalımbay, "Buraya gelirken tek hedefimiz bu maçı kazanmaktı. Zaten öyle başladık. İstediğimiz golleri de bulduk. Her şey gayet iyiydi. İçeriye girdik. Hata yaptığımız şeyleri de devre arasında arkadaşlarımıza söyledik. Sonra tam oyuna çıkarken Abdülkadir rahatsızlandı, mecburen çıkarmak zorunda kaldık. Zaten kısıtlı bir kadromuz vardı. Özellikle de kanatlarda. Prerira'ya orada şans verdik. Gayet iyi gidiyordu, üçüncü golümüzü de bulduk" ifadelerini kullandı.

"SAKATLIĞI BAYA KÖTÜYDÜ"

İkinci yarının ortalarında sakatlanan Kucka'nın hastaneye kaldırıldığını ve müşahede altına alındığını belirten Çalımbay, "Onda da bayağı büyük bir problem çıktı. Onu da çıkarttık. Daha sonra Onur gol pozisyonundan önce bir sakatlık yaşadı. O top rahatlıkla çıkarabileceği bir toptu. Kendisi de söyledi. O da maalesef oyunu sakat şekilde bitirmek zorunda kaldı. Sakatlığı baya kötüydü. Allah'tan o saatten sonra kaleyi fazla tutan şut olmadı" diye konuştu.

"SKOR BÖYLE OLMAMASI GEREKİYORDU"

Her şeye rağmen yine de bu maçı bitirmeleri gerektiğini vurgulayan Teknik Direktör Çalımbay, "Çok güzel net pozisyonlarımız vardı. Ama yememiz gereken kolay goller de yedik. Çok ilginç bir maç oldu. Bizim adımıza şanssızlık oldu. Skora çok üzüldük. Skor böyle olmaması gerekiyordu. Normal bir kadroyla gelseydik, ya da aksilikler başımıza gelmesiydi buradan istediğimiz bir şekilde belki de çok farklı bir şekilde ayrılacaktık. Futbol içinde olan ilginç şeyler başımıza geldi" şeklinde konuştu.

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Rıza Çalımbay "Onur Kıvrak'ın sakatlığı baya kötüydü"
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