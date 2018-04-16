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'ın takımı , Avrupa'dan men edildi

UEFA, Türk futbolcu 'ın da forma giydiği İsviçre ekibi 'a kulüp lisans talimatlarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından bir yıl men cezası verdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 23:33 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 23:37
Salih Uçan'ın takımı Sion, Avrupa'dan men edildi
UEFA, kulüp lisans talimatlarına uymadığı gerekçesiyle İsviçre ekibi 'u Avrupa kupalarından bir yıllığına men etti

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Sion Kulübü, Fransa ekibi Sochaux'ya 950 bin avroluk transfer borcunu ödediğini belgelendiremediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından bir yıllığına men edildi.

Sion'un cezasının, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandığı takdirde devreye girmesi kararlaştırıldı. Ayrıca İsviçre temsilcisi, 235 bin avro para cezasına çarptırıldı.

On takımın mücadele ettiği İsviçre Süper Lig'de 29 haftada 31 puan toplayan Sion, 9. sırada bulunuyor. Fenerbahçe'den kiralık olarak Sion'da oynayan ise bu sezon takımıyla 17 maça çıktı ve 2 gol attı.

Öte yandan UEFA'nın kulüp lisans talimatlarına uymayan üç kulübe daha ceza verildi. Kazakistan ekibi Irtysh, gelecek üç sezon içinde UEFA'nın organizasyonlarına katılabilmesi halinde Avrupa kupalarından bir yıllığına men edildi ve 440 bin avro para cezası aldı. Sırbistan temsilcisi Vojvodina ile Arnavutluk takımı Tirana'ya da 215'er bin avro para cezası verildi.

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Salih Uçan'ın takımı Sion, Avrupa'dan men edildi
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