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başkentte istediğini alamadı

; 'in 29. haftasında, büyük bir çekişmeye sahne olan ve bir ara 3-1 öne geçtiği karşılaşmada 'la 3-3 berabere kaldı. Ev sahibi ekipte maça damga vuran isim 51. ve 83. dakikalarda attığı gollerle takımına beraberliği getiren Musa Çağıran oldu.

Giriş Tarihi: 16.4.2018 18:41 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 22:02
Trabzonspor başkentte istediğini alamadı

'de 29. haftanın kapanış mücadelesinde , 'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Bordo mavililer bu sonuçla puanını 46'ya yükseltti.

OSMANLISPOR 3 - 3 TRABZONSPOR (MAÇ SONUCU)
13' Novak
15' Yusuf Yazıcı
51' Musa Çağıran
56' Rodallega
73' Cikalleschi
?83' Musa Çağıran

MAÇTAN DAKİKALAR

(İLK YARI)

13. dakikada Kucka'nın sağ kanattan açtığı ortada topa yükselen Novak'ın kafa vuruşunda kaleci Karcemarskas topa güçlükle dokundu ve top direğe çarpıp oyun alanına döndü. Dönen topu iyi takip eden Novak önünde bulduğu topu ağlarla buluşturdu. 0-1

15. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Kucka'nın ara pasında topla buluşan Yusuf Yazıcıoğlu topla birlikte ceza alanına girerken vurduğu şutta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

21. dakikada Regattin'in ceza sahası dışından vurduğu şutta top yandan auta çıktı.

39. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Kucka Osmanlısporlu 2 futbolcuyu oyundan düşürdükten sonra vurduğu şutta kaleci Karcemarskas topu güçlükle kornere çeldi.

42. dakikada Regattin'in kullandığı köşe vuruşunda top ön direkte savunmadan sekerek arka direkte bulunan Ceyhun'a çarptı. Ceyhun'a çarpıp kaleye doğru yönelen top direkten oyun alanı dışına çıktı.

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Trabzonspor başkentte istediğini alamadı
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