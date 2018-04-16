Trabzonspor başkentte istediğini alamadı

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın kapanış mücadelesinde Trabzonspor, Osmanlıspor'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Bordo mavililer bu sonuçla puanını 46'ya yükseltti.
OSMANLISPOR 3 - 3 TRABZONSPOR (MAÇ SONUCU)
13' Novak
15' Yusuf Yazıcı
51' Musa Çağıran
56' Rodallega
73' Cikalleschi
?83' Musa Çağıran
MAÇTAN DAKİKALAR
(İLK YARI)
13. dakikada Kucka'nın sağ kanattan açtığı ortada topa yükselen Novak'ın kafa vuruşunda kaleci Karcemarskas topa güçlükle dokundu ve top direğe çarpıp oyun alanına döndü. Dönen topu iyi takip eden Novak önünde bulduğu topu ağlarla buluşturdu. 0-1
15. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Kucka'nın ara pasında topla buluşan Yusuf Yazıcıoğlu topla birlikte ceza alanına girerken vurduğu şutta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2
21. dakikada Regattin'in ceza sahası dışından vurduğu şutta top yandan auta çıktı.
39. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Kucka Osmanlısporlu 2 futbolcuyu oyundan düşürdükten sonra vurduğu şutta kaleci Karcemarskas topu güçlükle kornere çeldi.
42. dakikada Regattin'in kullandığı köşe vuruşunda top ön direkte savunmadan sekerek arka direkte bulunan Ceyhun'a çarptı. Ceyhun'a çarpıp kaleye doğru yönelen top direkten oyun alanı dışına çıktı.