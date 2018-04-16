Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın son karşılaşmasında Trabzonspor, Osmanlıspor'a konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta Kayserispor'u 4-0'la geçen Trabzonspor, yükselişini sürdürmek istiyor. Ligde kalma mücadelesi veren Osmanlıspor ise alacağı iyi bir sonuçla yükselişe geçme hedefinde.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER CAN SIKIYOR

Ligde çıktığı 22 maçta 22 gol atarak takımının en büyük gol silahı olan Burak Yılmaz sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almıyor. Ogenyi Onazi, Fabian Castillo, Esteban Alvarado ve Batuhan Artarslan da sakatlıkları sebebiyle Osmanlıspor karşısında görev alamayacak diğer isimler. İlk 11'in değişmez ismi Okay Yokuşlu da kart cezası nedeniyle bu mücadelede görev alamıyor.

DEPLASMANDA PARLIYOR

Trabzonspor dış sahada gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. Ligde oynadığı son 9 deplasmanda maçında 4 galibiyet ve 4 beraberlik alan bordo mavililer bu maçlarda sadece 1 kez yenilgi yüzü gördü.

BAŞKENT EKİBİ KALDIĞI YERDEN DEVAM ETMEK İSTİYOR

Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Osmanlıspor'un 5 maçlık yenilmezlik serisi geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe maçıyla bozulmuştu. Başkent ekibi son 6 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

OSMANLISPOR İLE 18. RANDEVU

Trabzonspor ile Osmanlıspor 17 kez karşı karşıya geldiler. Bu maçların 9'unda Trabzonspor galip gelirken 6 maç ise Osmanlıspor'un üstünlüğüyle sona erdi. 2 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA

Saat: 20.00

Stat: Osmanlı Stadı

Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Cem Hanoğlu, Hakan Yemişken

Yayın: beIN Sports 1