Trabzonspor Yönetim Kurulu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Trabzonspor Yönetim Kurulu, bordo-mavili takımın bu akşam oynayacağı Osmanlıspor maçı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan habere göre, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Atatürk'ün mozolesine geldi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan, üzerinde "Trabzonspor Kulübü" yazılı çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Ağaoğlu başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan başkan Ahmet Ağaoğlu, deftere şunları yazdı:

"Büyük Önder Atatürk, emanet ettiğiniz cumhuriyetimizin zeki, çevik ve ahlaklı sporcularının kulübünün başkan ve yöneticileri olarak huzurundayız. Koymuş olduğunuz bu temel ilkeler doğrultusunda Trabzonspor Kulübü olarak ülke sporuna hizmet birincil önceliğimiz olacaktır. Aziz hatıranız önünde şükran ve minnetle eğiliyoruz. Ne mutlu Türküm diyene."