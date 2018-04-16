Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 3-1 öne geçtiği maçta Osmanlıspor ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor'un savunma oyuncusu Uğur Demirok, "Rahat davranınca böyle sonuçlar oluyor." dedi.

Karşılaşma sonrasında konuşan tecrübeli futbolcu, 3-1 öne geçtiklerin bunu koruyamadıklarını belirterek, "Trabzonsporuz oyunu tutmamız lazım. Çok rahat davrandık. Böyle olmaması lazım. Söylenecek bir şey yok. Futbolda rahat davranmayacaksın. Futbolda rahat davrandığınız zaman böyle sonuçlar oluyor." diye konuştu.

Skoru yakaladıklarını belirten Uğur, "Oyun üstünlüğü bizdeydi. Kaptan Onur için üzüldük. İnşallah sağlığı iyidir." değerlendirmesini yaptı.

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Olcay Şahan da maçtan sonraki değerlendirmesinde, şunları kaydetti:

"Maç, hakem düdüğü çalmadan bitmez. Aslında maça iyi başladık. İlk yarı çok iyi oynadık. Ne olduysa ikinci yarıda oldu. Maçı kontrol edemedik. Zor bir deplasman olduğunu biliyorduk. Osmanlıspor ligde kalmak için mücadele ediyor. Maçın sonunda 3-3 oldu. Çok üzüldük. Çünkü burada üç puanı hak ettiğimizi düşünüyorduk. Maalesef olmadı."

Rahatlık nedeniyle böyle bir skorun ortaya çıkmadığını ifaden eden Olcay, "Herkes sonuna kadar mücadelesini verdi. Son 5 dakikada top kaleye gelse gol olacaktı. Onur ayakta duramıyordu. Ona rağmen berabere bitti. Eksiklerimiz vardı. Bu sahaya yansıdı. Onlar olsaydı daha farklı olurdu." diyerek sözlerini tamamladı.

Bu arada, Trabzonspor kalecisi Onur Recep Kıvrak, koltuk değnekleriyle takım otobüsüne bindi. Onur'un durumu yarın çekilecek MR sonrasında belli olacak.