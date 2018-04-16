Domagoj Vida: Hiçbir yere gitmiyorum

Beşiktaş
'a büyük umutlarla transfer edilen ancak Dusko Tosic
'in yedeği konumuna düşen Domagoj Vida, Ukrayna
basınında hakkında yer alan iddialara cevap verdi. Siyahbeyazlı takımda yeterince oynama şansı bulamadığı için mutsuz olduğu ve Dinamo Kiev
'e döneceği ileri sürülen Hırvat stoper, "Beşiktaş büyük bir kulüp ve çok iyi bir kadroya sahip. Her futbolcu gibi ben de oynamak istiyorum. Bunun için de çok çalışıyorum. Ancak birinci önceliğim diğer arkadaşlarım gibi takımı şampiyonluğa taşımak ve başarıda pay sahibi olmak. Hiçbir yere gitmiyorum" ifadelerini kullandı.