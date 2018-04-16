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Domagoj Vida: Hiçbir yere gitmiyorum

Spor Toto Süper Lig takımlarından 'ta forma giyen Hırvat stoper Domagoj Vida hakkında çıkan transfer iddialarına cevap verdi.

Giriş Tarihi: 16.4.2018
Domagoj Vida: Hiçbir yere gitmiyorum
'a büyük umutlarla transfer edilen ancak 'in yedeği konumuna düşen Domagoj Vida, basınında hakkında yer alan iddialara cevap verdi. Siyahbeyazlı takımda yeterince oynama şansı bulamadığı için mutsuz olduğu ve 'e döneceği ileri sürülen Hırvat stoper, "Beşiktaş büyük bir kulüp ve çok iyi bir kadroya sahip. Her futbolcu gibi ben de oynamak istiyorum. Bunun için de çok çalışıyorum. Ancak birinci önceliğim diğer arkadaşlarım gibi takımı şampiyonluğa taşımak ve başarıda pay sahibi olmak. Hiçbir yere gitmiyorum" ifadelerini kullandı.
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Domagoj Vida: Hiçbir yere gitmiyorum
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