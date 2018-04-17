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"Başakşehir'den puan almaya gidiyoruz"

Kulübü Başkanı , 3 maçlık galibiyet hasretine Gençlerbirliği karşısında son verdiklerini ve bu çıkışlarını Medipol Başakşehir'den de puan ya da puanlar alarak sürdürmek istediklerini söyledi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 12:56
Başakşehir'den puan almaya gidiyoruz

Sarı-kırmızılı ekibin kulüp tesislerinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Bedir, Gençlerbirliği galibiyetiyle takımda yeniden olumlu bir hava oluştuğunu ifade etti.

Gençlerbirliği maçını geride bıraktıklarını, Medipol Başakşehir'e odaklandıklarını dile getiren Bedir, "Benim kanaatime göre bu saatten sonra ligde güçlü takım, zayıf takım diye bir şey söz konusu değil. Gençlerbirliği ligden düşme adayı ama Galatasaray'ı yeniyor. Bu hafta neredeyse bizden de puan alıyordu. Dolayısıyla biz, Başakşehir'den puan almaya gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Her iki takımın da ligde hedefleri olduğunu aktaran Bedir, "Bu maçtan puan ya da puanlar almak zorundayız. Onlar da şampiyon olmak için bizi yenmek zorundalar. Sahada top oynuyorsunuz, kim iyi oynuyorsa, kim daha iyi o maça yoğunlaşıyorsa o takım puanları alıyor. Artık takımlar arasında kalite farkı da kalmadı. İnşallah bu maçta çok isteyen biz olacağız ve puan alacağız. Ligde kalan maçlarda 10 puan alırsak Avrupa hedefimize ulaşırız." ifadelerini kullandı.

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