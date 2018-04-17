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'da Favre sesleri

Bundesliga ekiplerinden 'un, teknik direktör ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlandığı belirtildi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 10:53
Borussia Dortmund'da Favre sesleri

Alman spor medyasında yer alan haberlere göre, kulüp yönetiminin, geçtiğimiz Aralık ayında göreve getirilen ile Haziran ayında yollarını ayırmayı planladığı kaydedildi. Hafta sonu 04 ile oynanan derbi maçını Dortmund'un 2-0 kaybetmesi, Sarı siyahlı ekibi yeni teknik adam arayışına soktuğu yorumları yapıldı.

Alman spor basını adeta söz birliği yapmışcasına, Dortmund için teknik adam olarak bir dönem 'ı da çalıştıran Lucien Favre'yi ismini öne çıkarıyor.

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Borussia Dortmund'da Favre sesleri
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