Borussia Dortmund'da Favre sesleri

Alman spor medyasında yer alan haberlere göre, kulüp yönetiminin, geçtiğimiz Aralık ayında göreve getirilen Peter Stöger ile Haziran ayında yollarını ayırmayı planladığı kaydedildi. Hafta sonu Schalke 04 ile oynanan derbi maçını Dortmund'un 2-0 kaybetmesi, Sarı siyahlı ekibi yeni teknik adam arayışına soktuğu yorumları yapıldı.

Alman spor basını adeta söz birliği yapmışcasına, Dortmund için teknik adam olarak bir dönem Borussia Mönchengladbach'ı da çalıştıran Lucien Favre'yi ismini öne çıkarıyor.