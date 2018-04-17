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, karşısında galip

'un teknik direktörlüğünü yaptığı , Asya Şampiyonlar Ligi maçında 'ın başında bulunduğu Traktör Sazi'yi 3-1 yendi

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 20:32
Bülent Uygun, Ertuğrul Sağlam karşısında galip

'un teknik direktörlüğünü yaptığı Katar'ın takımı, Asya Şampiyonlar Ligi'nde 'ın başında bulunduğu İran ekibi Traktör Sazi'yi 3-1 mağlup etti.

Asya Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında, üst tura yükselme şansı bulunmayan iki takım, Traktör Sazi ile El-Gharafa karşılaştı.

Ev sahibi Traktör Sazi, 31. dakikada Muhammed Iranpourian'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

İkinci devrede etkili performans ortaya koyan El-Gharafa, 70. dakikada Moayed Hassan, 76. dakikada Abdelaziz Hatem ve 87. dakikada Mehdi Taremi'nin attığı gollerle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

El-Gharafa'da Galatasaray'ın eski oyuncusu Wesley Sneijder forma giymedi.

Gruptaki ilk maçta da rakibini 3-0 yenen El-Gharafa, 8 puana yükselerek Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El-Cezire'yi yakalamasına rağmen ikili averajda rakibine üstünlük kuramadığı için üçüncü oldu ve son 16 turuna kalamadı. Traktör Sazi ise grubu 2 puanla son sırada tamamladı.

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Bülent Uygun, Ertuğrul Sağlam karşısında galip
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