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'da kongre tarihi belli oldu

takımlarından 'da, Ali Ay başkanlığında Özlüce Tesisleri'nde toplanan yönetim kurulu kongre tarihini belirledi. Buna göre yeşil beyazlılarda kongre 19-20 Mayıs veya 26-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 18:43
Bursaspor'da kongre tarihi belli oldu

, kongresini 19-20 veya 26-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirecek.

Bursaspor Kulübü'nü seçim heyecanı sarmaya başladı. Yeşil beyazlı kulüpte Ali Ay başkanlığında Özlüce Tesisleri'nde toplanan yönetim kurulu kongre tarihi belirledi. Buna göre Bursaspor Kulübü'nün kongresi 19-20 Mayıs veya 26-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Her iki oturumun ilk gününde konuşmalar, ikinci gününde ise oylamalar yapılacak.

Kongrenin de Bursaspor'un maçlarını oynadığı Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yapılması kararına varıldı. Ramazan ayına denk gelmesinden dolayı iftar yemeğinin de stadyumda verilmesi düşünülürken, kongre ise iftar vaktinin ardından gerçekleştirilecek.
Konuyla ilgili kulüpten resmi açıklamanın ise yarın yapılması bekleniyor.

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Bursaspor'da kongre tarihi belli oldu
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