Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Mete Kalkavan’ın

MHK, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
Yarı finalin ilk maçında
tansiyonu bir hayli yüksek
geçen, kırmızı kartların havada
uçuştuğu ve Quaresma'nın
5 maç ceza aldığı Fenerbahçe
-Beşiktaş
rövanşına Mete
Kalkavan atandı. Kalkavan'ın
yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar
yapacak. Dördüncü hakem ise Suat Arslanboğa..
. Galatasaray ile
Teleset Mobilya Akhisar arasında
yarın oynanacak rövanş
maçının hakemi ise Barış Şimşek oldu.
Şimşek'in yardımcılıklarını Mehmet Metin, Mehmet Kısal ve Mustafa Öğretmenoğlu
yapacak. BİR BAKIŞTA METE KALKAVAN
Kariyeri boyunca Beşiktaş'ın 4, Fenerbahçe'nin 3 derbisini yönetti. Kalkavan yönetimindeki bu karşılaşmalarda Beşiktaş 3 galibiyet, 1 beraberlik alırken, Fenerbahçe 2 mağlubiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.
Bu sezon 21'i Süper Lig, 1'i Spor Toto 1. Lig olmak üzere 22 karşılaşmada düdük çaldı.
Fenerbahçe'nin bu sezon 4 maçında görev yaptı. Kanarya; Malatya'yı 2-0, Antalya
'yı 1-0, Alanya'yı 4-1 yendi, G.Birliği ile 2-2 berabere kaldı.
Beşiktaş'ın ise bu sezon 2 karşılaşmasında düdük çaldı. Başakşehir mücadelesi 1-1 biterken, siyah-beyazlılar Bursa'yı 2-1 yendi.
1979 Samsun doğumlu olan Mete Kalkavan
2010-11 sezonunda Süper Lig'e yükseldi.