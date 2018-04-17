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- derbisi ’ın

Ülker Stadı’ndaki 2-2’lik zorlu yarı final rövanşında düdük, 39 yaşındaki makine mühendisi diplomasına sahip ’da olacak. Mete Kalkavan, 2013 yılından sonra ikinci kez - maçı yönetecek

Giriş Tarihi: 17.4.2018
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Mete Kalkavan’ın
MHK, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Yarı finalin ilk maçında tansiyonu bir hayli yüksek geçen, kırmızı kartların havada uçuştuğu ve Quaresma'nın 5 maç ceza aldığı - rövanşına Mete Kalkavan atandı. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Dördüncü hakem ise Suat Arslanboğa... Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisar arasında yarın oynanacak rövanş maçının hakemi ise Barış Şimşek oldu. Şimşek'in yardımcılıklarını Mehmet Metin, Mehmet Kısal ve Mustafa Öğretmenoğlu yapacak.

BİR BAKIŞTA METE KALKAVAN
Kariyeri boyunca Beşiktaş'ın 4, Fenerbahçe'nin 3 derbisini yönetti. Kalkavan yönetimindeki bu karşılaşmalarda Beşiktaş 3 galibiyet, 1 beraberlik alırken, Fenerbahçe 2 mağlubiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.
Bu sezon 21'i Süper Lig, 1'i Spor Toto 1. Lig olmak üzere 22 karşılaşmada düdük çaldı.
Fenerbahçe'nin bu sezon 4 maçında görev yaptı. Kanarya; Malatya'yı 2-0, Antalya'yı 1-0, Alanya'yı 4-1 yendi, G.Birliği ile 2-2 berabere kaldı.
Beşiktaş'ın ise bu sezon 2 karşılaşmasında düdük çaldı. Başakşehir mücadelesi 1-1 biterken, siyah-beyazlılar Bursa'yı 2-1 yendi.

1979 Samsun doğumlu olan 2010-11 sezonunda Süper Lig'e yükseldi.
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