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’de varsa, galibiyet de var!

li taraftarların çok eleştirdiği , bu sezon 11’de oynadığı 14 lig maçında sadece 1 yenilgi gördü. Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 35 puan topladı

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018
Fenerbahçe’de Aatif Chahechouhe varsa, galibiyet de var!
Yakaladığı çıkışla parmak ısırtan ve son 4 haftada rakip filelere 3 gol gönderen adeta coştu. Hakkındaki eleştirilere sahada yanıt veren Faslı futbolcu, kariyerinin en yüksek yüzdeli galibiyet sezonunu yaşıyor. Hocası 'ın gözüne iyice giren 31 yaşındaki yıldız, 11'e koyulduğunda sarı-lacivertli ekibin kazanma oranını artırıyor. İşte rakamlarla Aatif...

TEK YENİLGİ BEŞİKTAŞ'A
Aatıf, bu sezon 14 lig maçında 11'de sahaya çıktı. Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 11 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Tek yenilgiyi Beşiktaş'a karşı gören Aatif'lı Fenerbahçe, beraberlikleri ise Konya ve Trabzon'da aldı. Taraftarın stil olarak beğenmediği oyuncunun, Kadıköy'de 11 oynamadığı son 3 iç saha lig maçında Fenerbahçe 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı.
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Fenerbahçe’de Aatif Chahechouhe varsa, galibiyet de var!
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