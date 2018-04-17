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Fernandao: ’a hazırız

Giriş Tarihi: 17.4.2018
Fernandao: Beşiktaş’a hazırız
formasıyla 100. maçını geride bırakan Brezilyalı golcü Fernandao, kulüp televizyonuna özel röportaj verdi. Fenerbahçe'ye şükran duyduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, "100 maçı tamamlamayı başardığım için mutluyum. Çok sevdiğim ve büyük saygı duyduğum bir takımda oynuyorum. Şimdi önümüzde kupada Beşiktaş maçı var. Bu karşılaşmaya kesinlikle hazırız. Taraftarlarımızın desteğiyle kazanacağız" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe formasıyla 100. maçını Sivasspor'a karşı oynayan Fernandao, kupada finale çıkan taraf olacaklarını söyledi.
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Fernandao: Beşiktaş’a hazırız
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