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Lig heyecanına kupa molası

’nda finalistler belli oluyor. -Akhisarspor yarın A Spor'da - - perşembe Atv'de

Giriş Tarihi: 17.4.2018
Lig heyecanına kupa molası
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya sürerken, gözler yarın ve perşembe günü Yarı Final rövanşlarında olacak… 9 Mayıs'ta Diyarbakır Yeni Stadyumu'nun kimleri ağırlayacağı ASpor ve Atv ekranlarında belli olacak. Süper Lig'de liderliği Başakşehir'den alan Galatasaray; deplasmanda 2-1 yendiği Akhisarspor'u Türk Telekom Stadı'nda konuk edecek. Bu maç yarın 20.30'da A Spor'da olacak.
Süper Lig'de şampiyonluk iddiaları süren Fenerbahçe ile Beşiktaş ise 2-2'nin rövanşında perşembe günü Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. 20.30'daki bu mücadele ise Atv'den canlı ve şifresiz olarak sporseverlerle buluşacak.
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Lig heyecanına kupa molası
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