Lig heyecanına kupa molası

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya sürerken, gözler yarın ve perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası
Yarı Final rövanşlarında olacak… 9 Mayıs'ta Diyarbakır Yeni Stadyumu'nun kimleri ağırlayacağı
ASpor ve Atv ekranlarında belli olacak. Süper Lig'de liderliği Başakşehir'den alan Galatasaray;
deplasmanda 2-1 yendiği Akhisarspor'u Türk Telekom Stadı'nda konuk edecek.
Bu maç yarın 20.30'da A Spor'da olacak.
Süper Lig'de şampiyonluk iddiaları süren Fenerbahçe ile Beşiktaş
ise 2-2'nin rövanşında perşembe günü Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. 20.30'daki bu mücadele ise Atv'den canlı ve şifresiz olarak sporseverlerle buluşacak.