Onur Kıvrak sezonu kapattı!

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Trabzonspor'un Osmanlıspor ile oynadığı maçta dizinden sakatlanan kaleci Onur Recep Kıvrak, sezonu kapattı.



Kaptan Onur'un çekilen MR'ının ardından sol diz ön çapraz bağında esneme olduğu belirtildi. 30 yaşındaki deneyimli kalecinin tedavisine başlandığı ve ligde kalan 5 haftada forma giyemeyeceği öğrenildi.

FUTBOL HAYATI TEHLİKEDE!

Trabzonspor'un milli kalecisi Onur Recep Kıvrak, Osmanlıspor maçında futbol hayatını riske atarak oynadı. Sağ ve sol dizinden birçok kez ameliyat geçiren milli kalecinin bordo-mavili kulüp için yaptığı fedakarlık, futbol kariyerini bitirme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.



Daha önce sağ ve sol dizlerinde yaşadığı çapraz bağ kopmaları nedeniyle iki kez uzun süreli sahalardan uzak kalan Onur'un yakasını sakatlıklar bırakmıyor. Sağ ve sol dizinden birçok kez ciddi operasyonlar geçiren milli kaleci, risk alarak futbol kariyerini sürdürmeye çalışıyor. Osmanlıspor maçını sakat sakat tamamlaması milli kaleciyi ciddi sakatlık tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.



İLK CİDDİ OPERASYONU ABD'DE GEÇİRDİ



Trabzonspor'un milli kalecisi Onur Recep Kıvrak, ilk ciddi operasyonu ABD'de geçirdi. Onur Recep Kıvrak, bordo-mavili takımın formasını giydiği süre içinde iki kez büyük sakatlık geçirdi. 12 Mart 2011'de Kasımpaşa ile oynanan maçın son dakikalarında sağ diz ön çapraz bağları kopan Onur, ABD'de ameliyat oldu ve 2011-12 sezonunda lig maçlarında forma giyemedi.



Onur Kıvrak, 2 Ekim 2014'te UEFA Avrupa Ligi'nde Legia Varşova ile Trabzon'da oynanan maçın 64. dakikasında sakatlandı. Talihsiz futbolcunun bu kez sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirlendi. Yine bir operasyon geçiren Onur, 7 ay sonra 8 Mayıs 2015'de antrenmanlara çıkmaya başladı. Varşova maçının ardından forma giyemeyen Onur, sakatlandıktan 9.5 ay sonra 16 Temmuz 2015'te UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki Differdange 03 maçıyla formasına kavuşabildi.



ÇİNLİ DOKTOR FREDDİE FU'YA İKİ KEZ AMELİYAT OLDU



Trabzonspor'un tecrübeli eldiveni Onur Recep Kıvrak, iki kez Çinli doktor Freddie Fu'ya ameliyat oldu. İlk ameliyatı ABD'nin Pittsburgh kentinde yer alan Pittsburgh Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Fu, kaleci Onur'un ikinci ameliyatını ise İstanbul'da özel bir hastanede gerçekleştirdi. Çinli doktor milli kalecinin bundan sonraki futbol yaşantısında alacağı riskleri başaralı eldivene anlatmıştı.



SAĞ VE SOL DİZ ÖN ÇAPRAZ BAĞLARI KOPTU



Onur Kıvrak'ın, 2011'de sağ diz ön çapraz bağları ve 2014'te ise bu kez sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirlenmişti. Son ciddi operasyonunu Trabzon'da geçiren Onur Recep Kıvrak, menisküs yırtığından ameliyat olmuştu.

94 MAÇ KAÇIRDI



Trabzonspor'un başarılı kalecisi Onur Recep Kıvrak 16. kez operasyon geçirdi. 2010 yılından bu yana maç kaçırmasına neden olan sakatlıkları nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşayan Onur, 94 maçta forma giyemedi.



İşte Trabzonspor'un kalecisi Onur Recep Kıvrak'ın yaşadığı sakatlıklar ve sahalardan uzak kalma süreleri:



2010-2011: Ön çapraz bağ (ACL)....: 229.. gün.. 24 maç



2011-2012: Bilek yaralama ...........: 4..... gün.. 1 maç



2012-2013: Diz problemi................:6..... gün.. 2 maç



2013-2014:Kas gerginliği...............:13.... gün...2 maç



2014-2015:Çapraz bağ operasyonu: 254....gün...44 maç



2015-2016:Diz problemleri.............:9.......gün...1 maç



2015-2016:Diz problemleri............:10......gün....2 maç



2015-2016:Yaralı diz (Bruised).......:7...... gün....1 maç



2015-2016: Diz operasyonu..........:26......gün... 4 maç



2015-2016:Antrenman eksikliği.....:21......gün... 3 maç



2016-2017:Diz problemleri...........:10 .....gün... 1 maç



2016-2017:Uyluk problemi ..........:6........gün....2 maç



2016-2017:Uyluk yaralanma........:16 ......gün... 2 maç



2017-2018: Göbek ihlali..............:10...... gün... 2 maç



2017-2018:Diz yaralanması.........:5........ gün... 1 maç