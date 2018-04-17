Trabzonspor başkentte istediğini alamadı

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın kapanış mücadelesinde Trabzonspor, Osmanlıspor'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Bordo mavililer bu sonuçla puanını 46'ya yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

(İLK YARI)

13. dakikada Kucka'nın sağ kanattan açtığı ortada topa yükselen Novak'ın kafa vuruşunda kaleci Karcemarskas topa güçlükle dokundu ve top direğe çarpıp oyun alanına döndü. Dönen topu iyi takip eden Novak önünde bulduğu topu ağlarla buluşturdu. 0-1

15. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Kucka'nın ara pasında topla buluşan Yusuf Yazıcıoğlu topla birlikte ceza alanına girerken vurduğu şutta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

21. dakikada Regattin'in ceza sahası dışından vurduğu şutta top yandan auta çıktı.

39. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Kucka Osmanlısporlu 2 futbolcuyu oyundan düşürdükten sonra vurduğu şutta kaleci Karcemarskas topu güçlükle kornere çeldi.

42. dakikada Regattin'in kullandığı köşe vuruşunda top ön direkte savunmadan sekerek arka direkte bulunan Ceyhun'a çarptı. Ceyhun'a çarpıp kaleye doğru yönelen top direkten oyun alanı dışına çıktı.

İKİNCİ YARI



52. dakikada Musa Çağıran yaklaşık 35 metreden vurduğu şutta meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-2





54. dakikada Regattin'in kullandığı faulde topla buluşan Ceyhun'un kafa vuruşunda top kaleci Onur'da kaldı.



56. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Tomas Hubocan'ın vurduğu kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Topu iyi takip eden Rodallega altıpas içinde yaptığı vole vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 1-3



57. dakikada ceza sahasına girmeden topla buluşan Pereira topal birlikte ceza sahasına girdi. Kaleci Karcemarskas'ın ileri çıktığını gören Pereira yaptığı aşırtma şutta kaleci Karcemarskas son anda uzanarak topu oyun alanına çeldi.



73. dakikada savunma oyuncusu Yalçın'ın uzun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Vrsajevic, pasını müsait pozisyonda bulunan Cikalleshi'ye aktardı. Cikalleshi yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-3





78. dakikada Sosa'nın pasında bekletmeden plase vuran Yusuf'un şutunda top direğin dibinden dışarı çıktı.



82. dakikada Pinto'nun ortasında topa yükselen Musa'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-3

Stat: Osmanlı



Hakemler: Halis Özkahya xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Hakan Yemişken xx



Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Serdar Gürler xx, Tiago Pinto xx, Regattin xx, Cikalleshi xx, Muhammed Bayır xx (Vrsajevic dk. 46 xx), Musa Çağıran xx, Umar xx (Lembi dk. 61 xx), Ceyhun Gülselam xx, Yalçın Ayhan xx, Anıl Karaer xx



Yedekler: Eyüp Türkaslan, Mehmet Güven, Maxsö, Luiz Carlos, Eren İyican, Furkan Özçal, Numan Çürüksu,



Teknik Direktör: İrfan Buz



Trabzonspor: Onur Kıvrak xx, Ahmet Çörekçi xx, Sosa xx, Olcay Şahan xx, Uğur Demirok xx, Tomas Hunocan xx, Abdülkadir Ömür xx (Pereira dk. 46 xx), Rodallega xx (N'Doye dk. 80 x), Kucka xx (Bero dk. 74 x), Novak xx, Yusuf Yazıcı xx



Yedekler: Arda Akbulut, Uğurcan Çakır, Durica, Mustafa Akbaş, Hüseyin Türkmen, Abdürrahim Dursun, Can Özkan



Teknik Direktör: Rıza Çalımbay



Goller: Musa Çağıran (dk. 52 ve 82), Cikalleshi (dk. 72) (Osmanlıspor), Filip Novak (dk. 13), Yusuf Yazıcı (dk. 15), Rodallega (dk. 56) (Trabzonspor)