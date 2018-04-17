Rıza Çalımbay "Yine çok şanssızdık"

Trabzonspor Teknik Direkörü Rıza Çalımbay, 3-3 berabere biten Osmanlıspor maçının ardından sakatlıklardan şikayet etti. Çalımbay, "Yediğimiz goller kolay gollerdi. Olmaması gerekiyordu ama biz yine şanssızlık yaşadık. Bu hafta hep böyle oldu. Çok sakatlık yaşadık. Abdülkadir'in rahatsızlanıp çıkması bizim her şeyimizi alt üst etti. Sonra Kucka sakatlandı. Onur da sakat sakat devam etti. Sağlıklı olsa son golü yemeyeceğini söyledi. Mecburen değişiklikler yaptık, bu da işimize gelmedi. İlginç bir maçtı ama çok şanssızdık" şeklinde konuştu.

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