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"Yine çok şanssızdık"

Trabzonspor Teknik Direktörü , 3-3 berabere kaldıkları karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Çalımbay şanssızlıktan yakındı.

Giriş Tarihi: 17.4.2018
Rıza Çalımbay Yine çok şanssızdık

Trabzonspor Teknik Direkörü , 3-3 berabere biten maçının ardından sakatlıklardan şikayet etti. Çalımbay, "Yediğimiz goller kolay gollerdi. Olmaması gerekiyordu ama biz yine şanssızlık yaşadık. Bu hafta hep böyle oldu. Çok sakatlık yaşadık. Abdülkadir'in rahatsızlanıp çıkması bizim her şeyimizi alt üst etti. Sonra Kucka sakatlandı. Onur da sakat sakat devam etti. Sağlıklı olsa son golü yemeyeceğini söyledi. Mecburen değişiklikler yaptık, bu da işimize gelmedi. İlginç bir maçtı ama çok şanssızdık" şeklinde konuştu.

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Rıza Çalımbay "Yine çok şanssızdık"
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