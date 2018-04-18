CANLI | Galatasaray - Teleset Mobilya Akhisarspor

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Okan Buruk'un çalıştırdığı Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk ediyor. Turun ilk ayağında Galatasaray rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmişti. Finale yükselen taraf, yarın oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasında tur atlayan takımla karşılaşacak. Karşılaşmayı Barış Şimşek yönetiyor.

GALATASARAY 0 - 2 TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR (İKİNCİ YARI OYNANIYOR)

5' Yevhen Seleznyov (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

35' Yevhen Seleznyov (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

MAÇTAN DAKİKALAR

(İLK YARI)



4. dakikada savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Muğdat'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında müsait pozisyondaki Seleznyov düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1





20. dakikada savunmanın arkasına sarkan Muğdat topla hareketlenip ceza sahası önüne geldi ve şutunu çekti. Savunmaya çarpan top direğin yanından kornere gitti.



26. dakikada Galatasaray paslaşarak ceza sahası önüne geldi. Topla buluşan Selçuk İnan uzaktan sert vurdu, kaleci Fatih Öztürk son anda topa müdahale ederek kornere çeldi.



30. dakikada Selçuk'un kafayla indirdiği topta Sinan ceza sahası içine girip penaltı noktası üzerine gönderdi. Yasin'in şutunda savunma son anda müdahale etti ve top kornere gitti.



35. dakikada kaleci Fatih Öztürk'ün topu oyuna hızlı sokmasıyla Galatasaray savunması az adamla yakalandı. Muğdat'ın pasında sağdan hareketlenen Lopes'in ortasında Seleznyov önce düzeltti ardından şutunu çekerek kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 0-2





44. dakikada Selçuk İnan'ın sağdan yaptığı ortada Eren arkaya aşırdı, uzak direkteki Maicon kafayı vurdu ancak kaleci Fatih gole izin vermedi.

MAÇTAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk eden Galatasaray'ın kadrosundaki değişiklikler dikkati çekti.

Teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'de son oynanan Medipol Başakşehir maçının ilk 11'inde 9 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Medipol Başakşehir karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan isimlerden Mariano Filho, Serdar Aziz, Ryan Donk, Bafetimbi Gomis, Garry Rodrigues, Jason Denayer ve Sofiane Feghouli'yi bu kez yedek soyundururken, Yuto Nagatomo ile Younes Belhanda'yı ise kadroya almadı.

Bu oyuncuların yerine, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Martin Linnes ve Iasmin Latovlevici forma şansı buldu. Terim'in Medipol Başakşehir karşılaşması kadrosundan değiştirmediği 2 isim, Fernando Muslera ve Fernando Reges oldu.

LİNNES 3 MAÇ ARADAN SONRA SAHADA

Norveç Milli Takımı kampında yaşadığı sakatlık sonrası sarı-kırmızılı ekibin son 3 maçında oynayamayan Martin Linnes, Teleset Mobilya Akhisarspor önünde formasına kavuştu.

Son olarak Fenerbahçe derbisinde oynayıp, ardından Norveç Milli Takımı kampında arka adalesinden sakatlanan Linnes, ligdeki Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir müsabakalarında forma bulamamıştı.

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR'DA TANIDIK İSİMLER

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakasında Galatasaray'a konuk olan Teleset Mobilya Akhisarspor'da sarı-kırmızılı taraftarların yakından tanıdığı isimler dikkati çekti.

Galatasaray'ın eski futbolcularından Okan Buruk'un teknik direktörlük koltuğunda oturduğu Teleset Mobilya Akhisarpor'un kadrosunda ise daha önce sarı-kırmızılı ekibin formasını giymiş Dany Nounkeu ve Bilal Kısa yer aldı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Martin Linnes, Maicon, Ahmet Çalık, Iasmin Latovlevici, Fernando, Tolga Ciğerci, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Yasin Öztekin, Eren Derdiyok

Yedekler: Cedric Carrasso, Eray İşcan, Mariano, Serdar Aziz, Ryan Donk, Bafetimbi Gomis, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Jason Denayer, Sofiane Feghouli

Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Dany, Kadir Keleş, Barbosa, Abdoul Sissoko, Bilal Kısa, Muğdat Çelik, Onur Ayık, Yevhen Seleznyov

Yedekler: Milan Lukac, Bora Körk, Orhan Taşdelen, Caner Osmanpaşa, Aykut Çeviker, Hasan Ali Adıgüzel, Ömer Bayram, Paulo Henrique, Daniel Larsson

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