SABAH Spor yazarları: Derbilere değil küçük maçlara bakın

SORU: Kamuoyunda ligin 31. haftasında Türk Telekom'da oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasının şampiyonu belirleyeceği görüşü ağır basıyor. Sizce de bu maçın sonucu yüzde yüz şampiyonu ilan eder mi? GÜRCAN BİLGİÇ:
Başakşehir maçını konuşurken G.Saray gitti G.Birliği'ne yenildi. Derbiyi kazanan sadece avantaj sağlar. Diğer rakipler kaleyi açıp beklemiyor METİN TEKİN:
Sarı-kırmızılı takım için Beşiktaş maçı çok önemli ancak bu hafta deplasmanda düşme hattındaki Alanyaspor'u geçmesi hiç kolay olmayacak AHMET ÇAKAR:
Aslantepe'deki maç yüzde 100 şampiyonu belli etmez ama şampiyon olmayacak takımı belli eder. O karşılaşmayı kaybeden ipi göğüsleyemez. METİN TEKİN:
Kalan maçlara bakınca birden gözümüze hemen bu derbi çarpıyor ve sonucu belirleyecek diyoruz. Ama işin içindekiler için kesinlikle öyle değil. Oynayacakları ilk maçlar her zaman en zor olandır. Özellikle G.Saray'ın Alanya deplasmanı, Beşiktaş maçı öncesi çok önemli bir viraj.
Düşme hattında kazanmak zorunda olan Alanya'yı geçmek kolay olmayacak. GÜRCAN BİLGİÇ:
En büyük hatayı burada yapıyoruz. Başakşehir maçını konuşurken, Galatasaray gitti, Gençlerbirliği'ne yenildi. Bugün Aykut Kocaman, Beşiktaş veya Başakşehir yenilgilerinden bahsetmiyor, Akhisar'a, Gençlerbirliği'ne kaptırdığı puanları konuşuyor.
Bu maçı kazanan sadece büyük avantaj elde edecek. Diğer rakipler kaleyi açmış, "Gelsinler, atsınlar"
diye beklemiyor. MURAT ÖZBOSTAN:
Ben bu maçı kazanan takımın şampiyon olacağını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray, Alanya'da kaybetmez. Beşiktaş da Yeni Malatya'yı geçer. Sonuçta iş bu maçta çözülür. Başakşehir'in 5 maçlık maratonda bu moral bozukluğuyla bir kayıp daha yaşaması muhtemel, bu nedenle Beşiktaş derbiyi alırsa şampiyonluğa çok yaklaşır. LEVENT TÜZEMEN:
Galatasaray ile Beşiktaş berabere kalırsa ikisi de şampiyon olamaz. Kapı Başakşehir'e ardına kadar açılır. Ancak G.Saray, Fatih Terim ile yeniden yakaladığı büyük maç kazanma alışkanlığını Beşiktaş maçında da sürdürür ve seyircisinin müthiş desteğiyle derbiden zaferle çıkarsa şampiyonluk ipini göğüsler.
Galatasaray'ın öncelikli hedefi tabii ki Alanyaspor'u yenmek olacaktır. AHMET ÇAKAR:
Aslantepe'deki kritik maç ligde yüzde 100 şampiyonu belli etmez ama yüzde 100 şampiyon olmayacak takımı belli eder. O maçı kaybeden asla şampiyon olamaz. Zira o maçtan sonra geriye sadece 3 maç kalıyor ve aşağı yukarı tüm takımların da zor maçları bitmiş oluyor.
Dolayısıyla o karşılaşmayı kaybeden takım, ilk ikiyi bile kaybedebilecek gibi duruyor. F.BAHÇE 38 YAŞINDAKİ EMRE'Yİ HÂLÂ ARIYOR SORU: 4 takım içinde en çok kimin futbolcusu size heyecan ve izleme zevki veriyor? GÜRCAN BİLGİÇ:
"Acaba ne yapacak?" diye beklediğimiz tek futbolcu var: Talisca… Gomis, Adebayor veya Guliano'nun performansları hep takıma bağlı.
Diğerleri iyiyse, onlar da parlıyorlar.
Ama hem pişirip hem yiyen tek oyuncu Talisca. MURAT ÖZBOSTAN:
Gomis'i izlerken heyecanlanmamak mümkün değil… Onun gibi son vuruş yapabilen bir başka forvet yok. Talisca, "Acaba şimdi ne yapacak?" diye düşünüyorum.
Her an sürpriz bir vuruş çıkarabiliyor.
Quaresma da uzun süre ceza almasa bu oyuncular arasındaydı şüphesiz. LEVENT TÜZEMEN:
Gomis'i izlerken keyif alıyorum. Gol atmadığı dönemde bile takımının maçı kazanması için yüreğini sahaya koyuyor. Talisca'yı mücevhere benzetiyorum. Cenk Tosun gittikten sonra Talisca için 'Güneş'in gizli golcüsü olacak' demiştim ve yanılmadım.
Kafayla müthiş goller atıyor, sol ayağını raket gibi kullanıyor.
F.Bahçe'de en çok Josef de Souza'yı beğeniyorum. Brezilyalı çok koşuyor, rakiple mücadeleye girmekten kaçınmıyor. Ayrıca kafayla da goller atabiliyor. 38 yaşındaki Emre'nin Başakşehir'i bir maestro gibi yönettiğini görüyoruz. Öfke ile hırsını birbirine karıştırmadığı ortamlarda Emre, her takımın özellikle F.Bahçe'nin hâlâ daha aradığı bir futbol aklıdır. METİN TEKİN:
İzleyici artık sonuç kadar sahada da görsel heyecanı yaşamak istiyor. Şöyle bir bakarsak, Başakşehir'de hâlâ Emre Belözoğlu ve Adabeyor; Beşiktaş'ta zengin vuruş ustası Talisca ile Babel ve birebirde görsel keyif olarak Quaresma;
takım oyunuyla güçlü olan F.Bahçe'de zaman zaman yaptığı işlerle Giuliano; G.Saray'da Gomis ve çok gelişim gösteren Rodrigues ile savunmacı olmasına rağmen katkı ve estetiğiyle Mariano. AHMET ÇAKAR:
Her takımda izlemekten zevk aldığımız oyuncular var. Ama F.Bahçe hariç. F.Bahçeliler kızmasın, 'şu futbolcu da sonucu değiştirebilir' diyebileceğimiz bir oyuncusu yok. Oysa ki G.Saray'da Gomis, Beşiktaş'ta Talisca, Başakşehir'de Adebayor, Visca ve Emre kötü de oynasalar her an için bir şey yapıp maçı kazandırabilecek meziyet ve potansiyele sahipler. TAKIMINI EN İYİ MOTİVE EDEN HOCA FATİH TERİM SORU: Süper Lig'de kalan son 5 haftada zirvedeki 4 takımın teknik direktörleri için neler söylersiniz? Hangisi deneyim, moral ve psikolojik olarak bu yarışta ipi göğüsleyebilecek vizyona sahip? ÇAKAR:
İpi göğüsleme açısından teknik direktörlerden ziyade kalan maçların zorluğu ve oyuncuların performansı daha önemli. Ben Başakşehir'i şampiyonlukta en şanslı takım olarak görüyorum. Hem Başakşehir'in hem de F.Bahçe'nin bundan sonra puan kaybedeceklerini düşünmüyorum. G.Saray'ın bir puan kaybında bile Başakşehir'in öne fırlayacağı bir gerçek.
Hatta daha
ileri gidiyorum, şayet G.Saray
Alanya'da puan kaybederse ligi dördüncü
bile tamamlayabilir. BİLGİÇ: Fatih Terim
en tecrübelisi, Şenol Güneş ise son iki sezonun apoletini taşıyor. Aykut Kocaman yokluklar arasından üretmeye çalışıyor.
Abdullah Avcı ise camiası, medyası, tribünleri olmadan takımını iki sezondur zirvede tutuyor.
Ama hepsi unvanını bire bir mücadele sırasında kazandılar, dört takımın birlikte mücadele ettiği bir dönem olmadı. Bu nedenle geçmiş deneyimlerden farklı, birçok seçeneği hesaplamak zorundalar. Son iki derbisinde oynattığı oyuna baktığımızda Fatih hocanın kadrosunu çok iyi motive ettiğini, hazırladığını söylemeliyiz. TEKİN:
Esasında takımlar kadar teknik direktörler arasında da ciddi bir yarış var. Türkiye'nin en deneyimli, üst düzey başarıları olan hocası Terim. Öbür tarafta onun kadar deneyimli ve önemli başarılara imza atmış Güneş var. Bence artık Kocaman ve Avcı'yı da deneyimli teknik adamlar sınıfına koyabiliriz. Kocaman, dengeli ve kontrollü oyun anlayışıyla öne çıkıyor ki bu da final zamanlarında işe yarayabilir. Avcı ise sistemi ve oyun anlayışını takımına çok iyi benimsetmiş bir isim. Hiçbirini bir adım öne geçirmek mümkün değil. Bence kalan son 5 haftada hata yapan kaybedecek. TÜZEMEN:
Önce Terim, sonra Güneş, ligimizin en tecrübeli hocaları. Terim, oyuncularıyla baba-oğul-arkadaş ilişkilerini mükemmel kurar. Oyuncularını maçlara iyi hazırlar. Donk, Selçuk ve Denayer üçlüsünün parlak geriye dönüşleri Terim'in eseridir.
Ancak çizgiyi geçtikten sonra söz futbolcularındır. Eğer G.Saray, ipi göğüslemek istiyorsa Belhanda ve Feghouli Türk Telekom
Stadı'ndaki performanslarını deplasmanlarda da sergilemelidir. ÖZBOSTAN:
Fatih Terim, büyük bir tecrübeye sahip… Şampiyonluklar, krizler, sevinçler, mutluluklar, depremler yaşamış bir isim. Dört teknik adam içerisinde en çok şampiyonluğu olan hoca... Şenol Güneş de hem futbolculuk hem de teknik adamlık kariyerinde böyle zor dönemleri yaşadı. Bir baba bir öğretmen.. Aykut Kocaman
ve Abdullah Avcı ise daha yeni nesil hocalar. Bu yarış içerisinde en şanslı teknik adam olarak ise Fatih Terim'i görüyorum. YARIM ADIM DA OLSA FENERBAHÇE ÖNDE! MURAT ÖZBOSTAN: Türkiye Kupası
'nda Galatasaray ilk karşılaşmada final biletini cebine koymuştu. F.Bahçe-Beşiktaş maçı ise bol gollü ve keyifli geçecektir. Turun nereye gideceği belli olmaz ama yarım adım da olsa Aykut Kocaman'ın ekibi öne çıkıyor Önümüzde iki önemli kupa maçı var. Galatasaray-Akhisar ve Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelelerinde kim finale çıkar? Özellikle derbi için hangi takım ağır basıyor? MURAT ÖZBOSTAN:
Galatasaray, ilk maçtan tur biletini cebine koymuştu. Evinde 1-0 geriye düşse dahi turu geçmeye fazlasıyla yakın… Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ise sıkı bir kapışma olacak. 2-2'lik skor Fenerbahçe'yi avantajlı hale getirse de bol gollü, keyifli bir karşılaşma izlememiz olası. Turun nereye gideceği çok belli olmaz ama hem ev sahibi hem de skor avantajı yarım adım da olsa Aykut Kocaman'ın ekibini öne çıkarıyor. AHMET ÇAKAR:
G.Saray, yüzde 95 oranında turu geçti. Futbol sürprizler oyunudur ama kadro kalitesi ve ilk maçın skoruna baktığımızda G.Saray işi bitirdi gibi görünüyor.
Ama F.Bahçe-Beşiktaş maçı tam bir soru işareti. Pek tabii ki kağıt üzerinde tur açısından F.Bahçe daha avantajlı.
Zira ilk maçta alınan gollü beraberlik ve ikinci maçın Kadıköy'de oynanacak olması ciddi bir avantaj. Ama Beşiktaş farklı bir takım. Daha birkaç ay önce Portoları, Monacoları, Leipzigleri deplasmanda yenmiş bir Beşiktaş her şeyi yapabilir.
Yüzde 55 F.Bahçe turu geçer diyoruz ama yüzde 45 Beşiktaş için de çok önemli bir olasılıktır. LEVENT TÜZEMEN:
G.Saray ilk maçı 2-1 kazandığı için finale yakın görünüyor. Fatih Terim ligi düşünerek ilk maçtaki gibi rotasyon
yapabilir. Seyircinin tribünleri yine dolduracağını düşünüyorum.
F.Bahçe-Beşiktaş derbisi her türlü skora açık. Darbeli, öfkeli ve gerilimli bir maç olacak. Şenol Güneş, tedbirli davranarak oyuncularına 'sakin olun' diyor.
Ama saha içi mücadele derbinin sonucunu belirler. F.Bahçe kolay gol yemediği için avantajlı görünüyor. Eğer Güneş, derin bir rotasyona girer ve derbide Beşiktaş ağır bir yenilgi alırsa psikolojisi lige de olumsuz yansır. METİN TEKİN:
Artık G.Saray'ı turu geçmiş gibi görüyorum. Çok enteresan maç anı değişkenleri olmazsa (kart, sakatlık gibi) G.Saray finalde gözüküyor. F.Bahçe-Beşiktaş maçı için yorum yapmak kolay değil.
Tabii ki F.Bahçe avantajlı
. Ama Beşiktaş'ın da şu ligimizdeki gücü, her şeyi yapabilecek seviyede. GÜRCAN BİLGİÇ:
Ev sahibi takımlar skor avantajlarıyla oynayacaklar. Galatasaray yedekleriyle bile çok kolay yendi Akhisar'ı. Tek dezavantajı seyircisinin tribünleri boş bırakması olabilir. Belki bu rahatlıktan Okan Buruk bir avantaj çıkarabilir ama çok mümkün gözükmüyor. Fenerbahçe, ilk maçtaki 2-2'nin stratejisiyle oynayacak. Şenol Güneş'in ligi ön plana alacağı, bazı oyuncularını dinlendirebileceği de söyleniyor. Gol yememek isteyen Fenerbahçe'ye skor yapmak kolay değil. Beşiktaş için bıçak sırtında bir maç olacak. Önümüzde Fenerbahçe-Galatasaray finali var gibi.