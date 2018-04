SABAH Spor yazarları: Derbilere değil küçük maçlara bakın

BUGÜN NELER OLDU

Başakşehir maçını konuşurken G.Saray gitti G.Birliği'ne yenildi. Derbiyi kazanan sadece avantaj sağlar. Diğer rakipler kaleyi açıp beklemiyorSarı-kırmızılı takım için Beşiktaş maçı çok önemli ancak bu hafta deplasmanda düşme hattındaki Alanyaspor'u geçmesi hiç kolay olmayacakAslantepe'deki maç yüzde 100 şampiyonu belli etmez ama şampiyon olmayacak takımı belli eder. O karşılaşmayı kaybeden ipi göğüsleyemez.Kalan maçlara bakınca birden gözümüze hemen bu derbi çarpıyor ve sonucu belirleyecek diyoruz. Ama işin içindekiler için kesinlikle öyle değil.Düşme hattında kazanmak zorunda olan Alanya'yı geçmek kolay olmayacak.En büyük hatayı burada yapıyoruz. Başakşehir maçını konuşurken, Galatasaray gitti, Gençlerbirliği'ne yenildi.Bu maçı kazanan sadece büyük avantaj elde edecek. Diğer rakipler kaleyi açmış,diye beklemiyor.Ben bu maçı kazanan takımın şampiyon olacağını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray, Alanya'da kaybetmez. Beşiktaş da Yeni Malatya'yı geçer. Sonuçta iş bu maçta çözülür.Galatasaray ile Beşiktaş berabere kalırsa ikisi de şampiyon olamaz. Kapı Başakşehir'e ardına kadar açılır.Galatasaray'ın öncelikli hedefi tabii ki Alanyaspor'u yenmek olacaktır.Aslantepe'deki kritik maç ligde yüzde 100 şampiyonu belli etmez ama yüzde 100 şampiyon olmayacak takımı belli eder. O maçı kaybeden asla şampiyon olamaz.Dolayısıyla o karşılaşmayı kaybeden takım, ilk ikiyi bile kaybedebilecek gibi duruyor."Acaba ne yapacak?" diye beklediğimiz tek futbolcu var: Talisca…Diğerleri iyiyse, onlar da parlıyorlar.Ama hem pişirip hem yiyen tek oyuncu Talisca.Gomis'i izlerken heyecanlanmamak mümkün değil… Onun gibi son vuruş yapabilen bir başka forvet yok.Her an sürpriz bir vuruş çıkarabiliyor.Quaresma da uzun süre ceza almasa bu oyuncular arasındaydı şüphesiz.Gomis'i izlerken keyif alıyorum. Gol atmadığı dönemde bile takımının maçı kazanması için yüreğini sahaya koyuyor.Kafayla müthiş goller atıyor, sol ayağını raket gibi kullanıyor.F.Bahçe'de en çok Josef de Souza'yı beğeniyorum. Brezilyalı çok koşuyor, rakiple mücadeleye girmekten kaçınmıyor. Ayrıca kafayla da goller atabiliyor. 38 yaşındaki Emre'nin Başakşehir'i bir maestro gibi yönettiğini görüyoruz.İzleyici artık sonuç kadar sahada da görsel heyecanı yaşamak istiyor.takım oyunuyla güçlü olan F.Bahçe'de zaman zaman yaptığı işlerle Giuliano; G.Saray'da Gomis ve çok gelişim gösteren Rodrigues ile savunmacı olmasına rağmen katkı ve estetiğiyle Mariano.Her takımda izlemekten zevk aldığımız oyuncular var. Ama F.Bahçe hariç. F.Bahçeliler kızmasın, 'şu futbolcu da sonucu değiştirebilir' diyebileceğimiz bir oyuncusu yok.İpi göğüsleme açısından teknik direktörlerden ziyade kalan maçların zorluğu ve oyuncuların performansı daha önemli. Ben Başakşehir'i şampiyonlukta en şanslı takım olarak görüyorum. Hem Başakşehir'in hem de F.Bahçe'nin bundan sonra puan kaybedeceklerini düşünmüyorum.Hatta dahaileri gidiyorum, şayet G.SarayAlanya'da puan kaybederse ligi dördüncübile tamamlayabilir. Fatih Terim en tecrübelisi, Şenol Güneş ise son iki sezonun apoletini taşıyor.Abdullah Avcı ise camiası, medyası, tribünleri olmadan takımını iki sezondur zirvede tutuyor.Ama hepsi unvanını bire bir mücadele sırasında kazandılar, dört takımın birlikte mücadele ettiği bir dönem olmadı. Bu nedenle geçmiş deneyimlerden farklı, birçok seçeneği hesaplamak zorundalar.Esasında takımlar kadar teknik direktörler arasında da ciddi bir yarış var. Türkiye'nin en deneyimli, üst düzey başarıları olan hocası Terim. Öbür tarafta onun kadar deneyimli ve önemli başarılara imza atmış Güneş var. Bence artık Kocaman ve Avcı'yı da deneyimli teknik adamlar sınıfına koyabiliriz. Kocaman, dengeli ve kontrollü oyun anlayışıyla öne çıkıyor ki bu da final zamanlarında işe yarayabilir.Önce Terim, sonra Güneş, ligimizin en tecrübeli hocaları. Terim, oyuncularıyla baba-oğul-arkadaş ilişkilerini mükemmel kurar. Oyuncularını maçlara iyi hazırlar.Ancak çizgiyi geçtikten sonra söz futbolcularındır. Eğer G.Saray, ipi göğüslemek istiyorsa Belhanda ve Feghouli Türk Telekom Stadı'ndaki performanslarını deplasmanlarda da sergilemelidir.Fatih Terim, büyük bir tecrübeye sahip… Şampiyonluklar, krizler, sevinçler, mutluluklar, depremler yaşamış bir isim. Aykut Kocaman ve Abdullah Avcı ise daha yeni nesil hocalar. Türkiye Kupası 'nda Galatasaray ilk karşılaşmada final biletini cebine koymuştu. F.Bahçe-Beşiktaş maçı ise bol gollü ve keyifli geçecektir. Turun nereye gideceği belli olmaz ama yarım adım da olsa Aykut Kocaman'ın ekibi öne çıkıyorGalatasaray, ilk maçtan tur biletini cebine koymuştu. Evinde 1-0 geriye düşse dahi turu geçmeye fazlasıyla yakın… Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ise sıkı bir kapışma olacak. 2-2'lik skor Fenerbahçe'yi avantajlı hale getirse de bol gollü, keyifli bir karşılaşma izlememiz olası.G.Saray, yüzde 95 oranında turu geçti. Futbol sürprizler oyunudur ama kadro kalitesi ve ilk maçın skoruna baktığımızda G.Saray işi bitirdi gibi görünüyor.Ama F.Bahçe-Beşiktaş maçı tam bir soru işareti. Pek tabii ki kağıt üzerinde tur açısından F.Bahçe daha avantajlı.Zira ilk maçta alınan gollü beraberlik ve ikinci maçın Kadıköy'de oynanacak olması ciddi bir avantaj.Yüzde 55 F.Bahçe turu geçer diyoruz ama yüzde 45 Beşiktaş için de çok önemli bir olasılıktır.G.Saray ilk maçı 2-1 kazandığı için finale yakın görünüyor. Fatih Terim ligi düşünerek ilk maçtaki gibiyapabilir. Seyircinin tribünleri yine dolduracağını düşünüyorum.F.Bahçe-Beşiktaş derbisi her türlü skora açık.Ama saha içi mücadele derbinin sonucunu belirler. F.Bahçe kolay gol yemediği için avantajlı görünüyor.Artık G.Saray'ı turu geçmiş gibi görüyorum. Çok enteresan maç anı değişkenleri olmazsa (kart, sakatlık gibi) G.Saray finalde gözüküyor.Tabii ki F.Bahçe. Ama Beşiktaş'ın da şu ligimizdeki gücü, her şeyi yapabilecek seviyede.Ev sahibi takımlar skor avantajlarıyla oynayacaklar. Galatasaray yedekleriyle bile çok kolay yendi Akhisar'ı. Tek dezavantajı seyircisinin tribünleri boş bırakması olabilir. Belki bu rahatlıktan Okan Buruk bir avantaj çıkarabilir ama çok mümkün gözükmüyor. Fenerbahçe, ilk maçtaki 2-2'nin stratejisiyle oynayacak. Şenol Güneş'in ligi ön plana alacağı, bazı oyuncularını dinlendirebileceği de söyleniyor. Gol yememek isteyen Fenerbahçe'ye skor yapmak kolay değil. Beşiktaş için bıçak sırtında bir maç olacak.