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'de derbi hazırlıkları tamamlandı

Finali rövanş maçında yarın 'ı ağırlayacak 'de derbi hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla sona erdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 19:31
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları tamamlandı

, yarın sahasında ile yapacağı yarı final rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-lacivertli oyuncuların dar alanda top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi.

Futbolcuların idmanı taktik ve bireysel çalışmalarla tamamladığı ifade edildi.

Sarı-lacivertli ekibin, antrenmanın ardından yarın Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma için kampa girdiği kaydedildi.

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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları tamamlandı
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