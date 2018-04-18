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taraftarından 'ye tepki

-Akhisarspor karşılaşmasında vasat bir futbol ortaya koyan ve isabetsiz paslarıyla dikkat çeken 'ye sarı-kırmızılı tribünler büyük tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 18.4.2018 22:17 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 22:19
Galatasaray taraftarından Latovlevici'ye tepki

Yarı Final rövanşında -Akhisarspor'u konuk ederken, sarı-kırmızılı ekipte ilk 11'de sahaya çıkan büyük tepki çekti. Karşılaşmanın başından itibaren ataklarda varlık gösteremeyen, attığı isabetsiz paslar ve yerini bulmayan ortalarla adeta saç baş yolduran Rumen futbolcu, özellikle ikinci yarıda top her ayağına geldiğinde ıslıklandı. Teknik Direktör Fatih Terim'in bu oyuncuyu kenara almasını bekleyen taraftarlar, Rodrigues'in oyuna dahil olduğu sırada oyundan çıkan ismin olduğunu görünce tepki gösterdi.

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Galatasaray taraftarından Latovlevici'ye tepki
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