Çağlar Söyüncü'nün maçında garip bir "VAR" vakası

Almanya Bundesliga
'da önceki gün oynanan Mainz 05-Freiburg
mücadelesine Video Yardımcı Hakem
Sistemi (VAR) damga vurdu. Maçın hakemi Guido Winkmann'ın düdüğü ile 'İlk yarı golsüz sona erdi'
denirken, hakemin kulağına VAR uyarısı geldi. Pozisyonu tekrar izleyen hakem Winkmann, ev sahibi ekip Mainz 05
lehine penaltı kararı verdi. Hakemin kararı üzerine soyunma odasına giden Freiburg'lu oyuncular tekrar sahaya çağrıldı ve penaltı atışı kullanıldı. De Blasis penaltıyı gole çevirirken, ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Mainz 05 karşılaşmayı da 2-0 kazandı.