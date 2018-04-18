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Çağlar Söyüncü'nün maçında garip bir "VAR" vakası

’nde Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Freiburg ile Mainz'ı karşı karşıya getiren maçta hakem ilk yarıyı bitirdi ama ‘’den uyarı geldi: ‘Pozisyon penaltı...’ Hakem takımları soyunma odasından çağırarak vuruşu yaptırdı

Giriş Tarihi: 18.4.2018
Çağlar Söyüncü'nün maçında garip bir VAR vakası
'da önceki gün oynanan Mainz 05-Freiburg mücadelesine Sistemi (VAR) damga vurdu. Maçın hakemi Guido Winkmann'ın düdüğü ile 'İlk yarı golsüz sona erdi' denirken, hakemin kulağına VAR uyarısı geldi. Pozisyonu tekrar izleyen hakem Winkmann, ev sahibi ekip lehine penaltı kararı verdi. Hakemin kararı üzerine soyunma odasına giden Freiburg'lu oyuncular tekrar sahaya çağrıldı ve penaltı atışı kullanıldı. De Blasis penaltıyı gole çevirirken, ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Mainz 05 karşılaşmayı da 2-0 kazandı.
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Çağlar Söyüncü'nün maçında garip bir "VAR" vakası
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