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Ibrahimovic: "'na katılacağım"

ABD'nin Galaxy ekibinde forma giyen Zlatan Ibrahimovic, Milli Takımı ile 2018 FIFA 'na katılacağını söyledi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 13:18
Ibrahimovic: Dünya Kupası'na katılacağım

ABD'de yayınlanan Live programına konuk olan 36 yaşındaki yıldız Ibrahimovic, daha önce emeklilik kararı aldığı Milli Takımı'na dönüş sinyali verdi.

'nda mücadele edecek İsveç'in kadrosunda yer almak istediğini belirten Ibrahimovic, "Dünya Kupası'na katılacağım. Kupada yer alacağım. Bu konuda daha fazla konuşursam insanlar beni yargılayabilir. Olmadığım bir Dünya Kupası, Dünya Kupası sayılmaz." ifadelerini kullandı.

Uzun süreli sakatlığı nedeniyle Manchester United ile sözleşmesini fesheden Ibrahimovic, ABD'nin Galaxy takımı ile anlaşmış ve çıktığı 3 maçta 3 kez ağları sarsmıştı.

İsveçli yıldız futbolcu, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından milli takım kariyerini noktaladığını duyurmuştu.

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Ibrahimovic: "Dünya Kupası'na katılacağım"
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