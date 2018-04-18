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'de Agüero sezonu kapattı

ekiplerinden 'de forma giyen Arjantinli futbolcu , geçirdiği operasyon nedeniyle bir ay sahalardan uzak kalacak.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 12:27
Manchester City'de Agüero sezonu kapattı

'den yapılan açıklamada, 29 yaşındaki yıldız futbolcu Serigo Agüero'nun uzun süredir kendisini rahatsız eden sakatlığı nedeniyle dizinden operasyon geçirdiği ve ligin kalan haftalarında forma giymesinin beklenmediği kaydedildi.

Ligde en son mart ayında oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Chelsea maçında sahaya ilk 11'de çıkan Agüero, bu ayki Manchester derbisinde son 15 dakika forma şansı bulmuştu.

Manchester City, geçen hafta en yakın takipçisi 'ın yenilmesiyle şampiyonluğu garantilemişti.

Bu sezon tüm kulvarlarda 30 kez rakip fileleri havalandıran Agüero, 199 golle de kulüp tarihinin en golcü futbolcusu unvanını elinde tutuyor.

İngiliz basını, Arjantinli futbolcunun Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA 'na kadar hazır olacağını yazdı.

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