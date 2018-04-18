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Onur Kıvrak'ı Allah korudu

Çapraz bağlarının tekrar kopmasından endişe edilen ’un tecrübeli file bekçisi Onur Kıvrak'ın dizinde sadece esneme meydana geldiği ancak sezon sonuna kadar dinlendirileceği açıklandı

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018
Onur Kıvrak'ı Allah korudu
'un 3-3 berabere kaldığı maçında daha önce çapraz bağlarının koptuğu dizinden sakatlanan 'ın sağlık durumu netlik kazandı. Dün çekilen MR sonucunda tecrübeli kalecinin dizinde esneme tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Onur'un 2-3 haftalık tedavi süreci sonrasında sahalara dönebileceği belirtildi. Ancak ligin bitimine az bir süre kaldığı için kaptanın riske edilmeyeceği ve sezon sonuna kadar dinlendirileceği öğrenildi.

OPERASYON YOK, FİZİK TEDAVİ UYGULANACAK
Ameliyat edilmesi söz konusu olmayan Onur, görecek. 30 yaşındaki eldiven, yaşadığı sakatlığın ardından büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Bağlarımın koptuğundan şüphe ettim. Ancak çok şükür öyle olmadı. Bu süreçte bana duaları ile destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Diğer kaleci arkadaşlarımız, yeteneklerini bu süreçte en iyi şekilde yansıtacaktır" dedi.

94 MAÇ KAÇIRDI
Osmanlı maçını acı çekerek tamamlayan Onur Recep Kıvrak, sakatlıklar nedeniyle 2010 yılından bu yana 94 karşılaşmada forma giyemedi.

KALE GENÇ UĞURCAN'IN
Trabzon'da şubat ayı başında ayak parmağında çatlak meydana gelen Esteban, iyileşti ancak idman eksiği var. Bu nedenle kalan maçlarda kaleyi 22 yaşındaki Uğurcan Çakır'ın koruması bekleniyor. Çakır, bu sezon Trabzonspor'un 4-3 yenildiği Alanya karşılaşmasının ikinci yarısında forma giymişti.

KAPTANIN YAŞADIĞI SAKATLIKLAR
2010-11: Ön çapraz bağ (ACL)
2011-12: Bilek yaralama
2012-13: Diz problemi
2013-14: Kas gerginliği
2014-15: Çapraz bağ operasyonu
2015-16: Diz problemleri
2015-16: Diz problemleri
2015-16: Yaralı diz (Bruised)
2015-16: Diz operasyonu
2015-16: Antrenman eksikliği
2016-17: Diz problemleri
2016-17: Uyluk problemi
2016-17: Uyluk yaralanması
2017-18: Göbek kasında gerilme
2017-18: Diz yaralanması
2017-18 Dizinde esneme

ABDÜLKADİR VE KUCKA SEVİNDİRDİ
Trabzonspor'un Osmanlıspor maçında sakatlanan diğer iki futbolcusundan iyi haber geldi. Kafalarına darbe alan Abdülkadir Ömür ve Jurac Kucka'nın MR'larında herhangi bir sıkıntılı duruma rastlanmadığı ve maçında oynayabilecekleri belirtildi.
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