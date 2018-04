Rıza Çalımbay, sakatlıklar ve şanssızlıklardan yakındı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, son oynadıkları Osmanlıspor maçında ilginç şeyler yaşadıklarını hatırlattı.

Çalımbay "Bizim mutlaka kazanmak için gittiğimiz maçtı ve beklemediğimiz şeyler yaşadığımız bir 90 dakika oldu. Maçın ilk yarısını tam istediğimiz gibi oynadık, galibiyet için mükemmel bir futbol da ortaya koyduk. İki tane gol attık ama o maç daha farklı da olabilirdi. Fakat ikinci yarıya girerken Abdülkadir'in bir problemi oldu. Abdülkadir içeri girdiğimizde baya kötüydü, oynayacak durumda değildi. Doktorlar baktılar ve çıkması gerektiğini söylediler, biz de çıkardık. Kadrodaki eksiklikten dolayı oraya mecburen Pereira'yı aldık. O da iyi oynadı, fena oynamadı. Arkasından bu sefer Kuçka'da çok büyük bir sorun çıktı. Kuçka'nın maalesef sağ tarafı görme yetisini kaybetmişti. Oyundan çıkmak istedi, devam ettikçe daha kötü oldu, o da oyundan çıktı, direkt hastaneye götürüldü. Orada tetkikler yapıldı, buraya geldi. Bizim eski asbaşkanımız Ahmet bey burada tekrar bir muayeneden geçirdi. Onda da sıkıntı var ama Onur da maalesef bir sakatlık yaşadı. Ben Onur'a teşekkür ediyorum çünkü oyuncu değişikliğimizi de yapmıştık. Onur çıkmak istedi ama maalesef onu çıkartacak durumda değildik. Ona rağmen tek ayağı ile kalede kaldı. Güzel de şeyler yaptı. Bir kaptan nasıl davranması gerekiyorsa mükemmel şekilde davrandı. Kaptanlık örneği verdi. Kendisine, o haliyle kalede kaldığı için çok teşekkür ediyoruz. Çıkmak istemesine saygı duyardık, çıkarabilirdik, oraya oyuncu kaleci de alabilirdik. Her türlü şanssızlığa o gün hazırdık" diye konuştu.

"OSMANLISPOR MAÇINI HER ŞEYE RAĞMEN KAZANMALIYDIK"

Her şeye rağmen Osmanlıspor maçının kazanmaları gereken bir maç olduğuna vurgu yapan Çalımbay "Ne olursa olsun bizim o maçı kazanmamız gerekiyordu. Futbolcu arkadaşlarımızın bütün her şeyini koyup özellikle eksik arkadaşlarımız oyundan çıktıktan sonra ne olursa olsun öyle böyle iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyordu. Karşımızdaki takım da can havliyle mücadele ediyordu. En büyük şanslarından bir tanesi bizim maçtı mutlaka. Onların da kazanması gereken bir maçtı, her türlü riske girdiler. Ona rağmen pozisyonları değerlendiremedik. Neticede 1 puanla ayrıldık" ifadelerini kullandı.



"SİVASSPOR MAÇI DA KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAK"

Tecrübeli teknik adam, hafta sonu kendi saha ve seyircileri önünde Sivasspor ile karşılaşacaklarını belirterek "Burada kendi taraftarımız önünde çok iyi bir şekilde bu maçı bitirmemiz lazım. Bunun farkındayız, bütün oyuncularımız bunun bilincindeler. Tek amacımız kalan 5 maçımızı mükemmel bir şekilde bitirmek. Sivasspor maçı da kolay bir maç olmayacak. İyi bir takım, iyi bir hava yakaladılar. Ama bizim kazanmaktan başka bir seçeneğimiz yok. Kazanmamız için ne gerekiyorsa sahada onu yapacağız" şeklinde konuştu.

"ONUR'UN DURUMU CİDDİ, HER ŞEY OLABİLİR"

Kaleci Onur'un ve diğer sakat futbolcuların durumu ile ilgili bilgiler veren Çalımbay "Onur'u 3-4 hafta bekleyeceğiz, durumu ciddi, her şey olabilir. 3-4 hafta beklememiz gerekiyor. Ondan sonra karar vereceğiz. Abdülkadir şu anda hastanede, tetkikleri, kontrolleri yapılıyor. Kuçka iyi durumda, sıkıntısı yok, bizle beraber çıkacak. Burak'ın oynamasını bekliyoruz çünkü riske etmemek için bu maça hazır olsun diye o maça götürmedik. Onazi büyük ihtimalle haftaya oynayabilir, Castillo'nun da önümüzdeki hafta hazır olmasını bekliyoruz" bilgilerini paylaştı.



"KALEDE TERCİHİM UĞURCAN OLACAK"

Onur'un sakatlığı ve Estaban'ın sakatlıktan yeni dönmesi nedeniyle kaleci tercihini genç kaleci Uğurcan'dan yana kullanacağını kaydeden deneyimli teknik adam "Tabii ki Uğurcan'ı tercin edeceğiz. Zaten Estaban uzun süreden beri bizimle antrenman yapmıyor. Bir haftadır bizle çalışıyor. Onun için Uğurcan'ı tercih edeceğiz. Ben Uğurcan'a güveniyorum, Arda'ya da Estaban'a da güveniyorum. Ben Uğurcan'ın çok çok iyi bir kaleci olacağına inanıyorum. Gerçekten çok yetenekli. İnşallah çok çok başarılı olur. Bana göre hem Trabzonspor hem Türkiye iyi bir kaleci kazanmış olur" açıklamasında bulundu.



PANCU'YU HATIRLATTI

Çalımbay, Osmanlıspor maçında Onur'un çıkması halinde kaleye kimi geçireceği ile ilgili soru üzerine ise "Ben daha önce bir kaleci krizi yaşamıştım. Fenerbahçe'ye karşı Beşiktaş'ın başında 4-3 galip geldiğimiz maçta Pancu'yu kaleye geçirdim. Yine mutlaka forvetten birini kaleye geçirecektik veya oradaki arkadaşlardan birini geçirecektik. Zor bir şey. Bizim orada tek düşüncemiz kaleye geçecek olan futbolcudan ziyade Onur'un durumuydu. Kuçka ve Abdülkadir'in ardından Onur da sakatlanınca 'Bu kadar olur' dedik. Arka arkaya, ona da hazırdık. Onur dimdik ayakta durdu. Bir de çok güzel bir pozisyon çıkardı. Her takımın başına gelecek şeylerden bir tanesi. Kalan maçlarımızı bitirecek güçlü bir takımız, tek sıkıntımız sakatlık. Onun dışında benim hiçbir şeyden korkum yok. İnşallah başka bir sorun yaşamayız" ifadelerini kullandı.