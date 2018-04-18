Trabzon yönetiminde görev bölümü yapıldı

BUGÜN NELER OLDU

Bordo-Mavili kulübün Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldı. Asbaşkan: Hayrettin Hacısalihoğlu, Başkan Yardımcıları: Mehmet Yiğit Alp, Önder Bülbüloğlu, Faruk Kanca, Ertuğrul Doğan, Çağlar Bozoğlu, Müminhan Bilgin, Genel Sekreter: Ömer Sağıroğlu, Mali Sayman: Emin Kahraman, Basın Sözcüsü: Zeyyat Kafkas, Futbol Şubesi Sorumlusu: Haluk Şahin, Amatör Branşlar ve Personel Koordinatörü: Cahit Erdem, TS Club ve Tesisler Koordinatörü: Yalçın Orhan, İletişim ve Pazarlama Koordinatörü: Serdar Ekrem Şirin, Taraftar ve Stadyum Sorumlusu: Özer Bayraktar, Hukuk İşleri Sorumlusu: Kemal Ertürk, İletişim ve Pazarlama Sorumlusu: Zafer Göktaş, TS Club ve Tesisler Sorumlusu: Dursun Ali Sakarya, İstanbul ve Diğer İller Taraftar Dernekleri Sorumlusu: Tuncay Uzunal, İdari İşler Sorumlusu: Onur Sağır, İdari İşler Sorumlusu: Lokman Sadıklar.