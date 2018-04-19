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'dan 'nin kırmızı kartına yorum!

Sabah Spor yazarı ve eski hakem , - maçında 'nin gördüğü kırmızı kartı değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 19.4.2018 21:27 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 21:35
Ahmet Çakar'dan Pepe'nin kırmızı kartına yorum!

yarı final ikinci maçında , 2-2'nin rövanşında 'ı konuk etti.

'ın yönettiği Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 29. dakikasında kırmızı kart gördü. Josef'e yatarak müdahalede bulunan Portekizli yıldız, Mete Kalkavan tarafından doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.

ÇAKAR: BÖYLE KIRMIZI MI OLUR

Sabah Spor'un usta yazarlarından ise Twitter hesabından pozisyonu yorumladı. Çakar, "Ya Mete Kalkavan ne diyim sana böyle kırmızı kart olur mu" tweetini attı.

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Ahmet Çakar'dan Pepe'nin kırmızı kartına yorum!
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