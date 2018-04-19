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Başkanı Alexander Ceferin: Kimseyi öldürmek istemiyoruz

Başkanı Alexander Ceferin, Finansal Fair Play yaptırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 19.4.2018
UEFA Başkanı Alexander Ceferin: Kimseyi öldürmek istemiyoruz
Başkanı Alexander Ceferin, Finansal Fair Play yaptırımlarıyla ilgili çarpıcı sözler sarfetti. Milan ve PSG gibi sponsorluk sözleşmeleri yapan tüm kulüpler için incelemelerin sürdüğünü söyleyen Ceferin, "UEFA olarak hiçbir kulübe dayatmalar yapıp 'Ya bunu yaparsın ya da seni dışarıda bırakırız' gibi bir tavrımız olamaz. UEFA, her kulübe yardım etmek için var, biz polis değiliz. Ama saygı duyulması gereken kurallar da var" dedi. Yeni önlemlere ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Ceferin, "Takımlar için yapılan limitler liglerde de yapılacak. Maaş tavanının bazı yasal sorunları vardır, ancak bir lüks vergisi uygulanabilir" diye konuştu.
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UEFA Başkanı Alexander Ceferin: Kimseyi öldürmek istemiyoruz
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