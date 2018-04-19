Fenerbahçe - Beşiktaş maçı tatil edildi! Şimdi ne olacak?

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan rövanş karşılaşması, hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edildi. Bu kararın ardından karşılaşmanın akıbetinin ne olacağı gündemde.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen karşılaşmaların tatil edilmesi ve tatil kararının ardından hangi karar veya kararların alınabileceği hususu Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Müsabaka Talimatı kapsamında düzenleme altına alındı.

İlgili talimatın 19. maddesinin 1. fıkrasına göre;

a-Müsabakanın, kulübün futbolcusu, yöneticisi, teknik adamları ile diğer kişilerin ayrı ayrı veya birlikte hakeme veya rakip takım futbolcu ve mensuplarına fiili eylemde bulunmaları, kavgaya veya saha olaylarına sebebiyet vermeleri ve bu eylemleri dolayısıyla müsabakanın oynanamaması veya müsabakaya devam edilmesi olanağının kalmaması,

b- Seyircilerin, stadyum düzen veya disiplini ya da müsabakanın olağan akışı içinde oynanmasına veya güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kuralları bireysel veya toplu bir biçimde ihlal etmeleri sonucunda müsabakanın oynanması veya müsabakaya devam edilmesi olanağının kalmaması hallerinde karşılaşmanın hakeminin maçı tatil edebileceği hüküm altına alınıyor.

Buna göre tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçıyla ilgili nihai karar TFF Yönetim Kurulu tarafından verilecek.

Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasının eleme usulüne göre düzenlenen bir karşılaşma olması sebebiyle TFF Yönetim Kurulu, talimatın 19. maddesinin 4. maddesi uyarınca takımlarından biri veya her ikisinin hükmen yenik sayılmasına karar verebilir. Öte yandan TFF Yönetim Kurulu, 19. maddenin 6. fıkrası uyarınca, tatil kararını uygun görmemesi halinde, karşılaşmayı başka bir günde yarıda kaldığı andaki şartlarla tamamlanmasına veya maçın tatil edildiği andaki sonucuyla tescil olunmasınakarar verebilir.

İşte talimatın ilgili metinleri:

ERMAN TOROĞLU: Maç hükmen Beşiktaş'ın olur. Fenerbahçe'ye ceza gelir. Olaylara karışanlara ceza gelir. Çünkü polis seyyar kamera ile çekim yapıyor, koridorda kameralar var. Bu işte Fenerbahçe büyük zarar görür.