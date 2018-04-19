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'den açıklama: " ile tribünleri tahrik etti"

, 'la oynanan ve yaşanan olayların ardından tatil edilen maçla ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 00:21 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 00:26
Fenerbahçe'den açıklama: Tolga Zengin ile Mustafa Pektemek tribünleri tahrik etti

Kulübü, derbisinin ertelenmesi ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada Beşiktaşlı futbolcular ve 'in tribünleri tahrik ettiği ve bunun üzerine hakemin maçı durdurduğu ifade edildi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçemiz ile Beşiktaş arasında oynanan Yarı Final rövanş maçının ikinci yarısında Beşiktaş yedek kulübesinde yer alan Tolga Zengin ile Mustafa Pektemek'in, tribünleri ağır söylemlerle tahrik etmesi üzerine hakem maçı durdurdu. Daha sonra Beşiktaşlı futbolcuların sahayı terk etmesinin ardından hakem , maçı tatil etti.

Müsabakanın akıbetiyle ile ilgili karar önümüzdeki hafta içinde Yönetim Kurulu tarafından verilecektir."

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