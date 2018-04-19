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'ın maçı kamp kadrosu belli oldu

'ın Spor Toto Süper Lig'de 21 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 15:11 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 15:19
Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Sarı-kırmızılı takım, bugün özel uçakla Alanya'ya gidecek ve karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.

, müsabaka öncesi son hazırlığını da yarın akşam yapacak.

Sarı-kırmızılı takımda kırmızı kart cezalısı Maicon Roque ile , Hakan Balta ve Koray Günter kamp kadrosuna alınmadı.

Galatasaray'ın Aytemiz maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Cedric Carrasso, Eray İşcan, Batuhan Şen, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Jason Denayer, Yuto Nagatomo, Iasmin Latovlevici, Mariano Filho, Martin Linnes, Fernando Reges, Ryan Donk, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Yasin Öztekin, Garry Rodrigues, Sofiane Feghouli, Sinan Gümüş, Eren Derdiyok, Bafetimbi Gomis.

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Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
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